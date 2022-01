Estiman cuándo empezará a bajar la cifra de contagios en el país

El médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la sociedad argentina de infectología, Ricardo Teijeiro, analizó la situación actual de la pandemia y avaló la decisión de las autoridades sanitarias nacionales de no aislar a contactos estrechos.

El infectólogo consultado no se aventuró a afirmar que Argentina está ante un amesetamiento de los casos. "Es apresurado decirlo. Sabemos que en el resto del mundo esta variante logra un ascenso muy rápido casos, por la capacidad de contagio que tiene y en alrededor de 6 semanas empieza el decrecimiento o amesetamiento".

En aquel sentido dijo que hay que ser muy prudentes y ver cómo evoluciona el virus, "porque si bien tenemos 130 mil casos, hay una positividad del 60 por ciento. O sea que son muchos más".

"Se estima que a mediados de febrero empezaría a decrecer, pero no hay verdades absolutas sobre esto. Depende de muchas cosas, nunca es un sólo factor. Es seguro que va a decrecer, sí, y quizás bruscamente", completó Ricardo Teijeiro.

La mutación del virus

El médico infectólogo destacó que aún estamos en pandemia: "Pero estamos viendo un cambio muy importante en cómo se está presentando: una enfermedad respiratoria alta pero banal, que en 3 o 4 días la persona evoluciona bien".

De todos modos, señaló que sin lugar a dudas el virus va a mutar, cambiará su característica al ir pasando de persona a persona: "Mientras haya mucha gente susceptible, eso es posible. Afortunadamente no estamos viendo variantes más agresivas, aunque sí muchas mutaciones".

Y sobre la decisión del Gobierno nacional de no aislar a los contactos estrechos, Ricardo Teijeiro opinó: "Me parece positiva la medida. En la vida nunca aislamos pacientes porque tengan riesgo que contraer una enfermedad leve. Debemos ir modificando las decisiones a medida que cambia la situación, no podemos ser estrictos en los protocolos. Cuando inició la pandemia nos enfrentábamos a una enfermedad donde la mayoría de los pacientes hacían una neumonía bilateral y teníamos una letalidad de 700 pacientes por día. Hoy eso ya no es así".