Las insólitas frases de Miguel Etchecolatz en el juicio por secuestrar, torturar y matar a 7 personas

El represor Miguel Etchecolatz se enfureció hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que comenzó a juzgarlo hoy por el secuestro, tortura y muerte de 7 víctimas y gritó: "Ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional".



"He expuesto mi vida luchando por una bandera celeste y blanca que ahora está desgarrada. Estoy aislado por odio y necesidad de venganza", expresó el expolicía que acumula ocho sentencias por genocidio.



Etchecolatz remarcó: "No responderé preguntas ya que, al hacerlo, convalidaría la ilicitud de esta causa y avalaría su actuación cuando violan sádicamente la Constitución Nacional".



"Ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional", dijo a los gritos el represor que, sobre un buzo color azul, llevaba colgado del cuello un cartel donde se leía "Señor Jesús si me condenan será porque defendí tu causa".





El tribunal dio por terminada su indagatoria y pidió al personal del Servicio Penitenciario de la cárcel de Marcos Paz que mutee el micrófono del Zoom por el cual declaró el exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense.



La Justicia Federal de La Plata juzga desde hoy al represor Miguel Etchecolatz y el exjefe policial Julio Garachico por las torturas y crímenes cometidos durante la última dictadura militar contra siete víctimas, entre ellas el albañil Jorge Julio López y un estudiante secuestrado durante "La Noche de los Lápices", que permanece desaparecido.



El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y busca determinar las responsabilidades de ambos expolicías en los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención ilegal denominado como "Pozo de Arana" en perjuicio de López; Norberto Rodas; Alejandro Emilio Sánchez; Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante de La Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner.



Los delitos de lesa humanidad cometidos en este centro ya fueron juzgados en el 2012 pero quedaron excluidos otros hechos realizados en otros centros de detención ilegal ubicados también en la localidad de Arana.





Según declararon en otros juicios varios sobrevivientes, entre ellos el propio López -desaparecido desde 2006- en Arana funcionaron durante la dictadura al menos otros cuatro centros de detención: el área de "Cuatrerismo"; el Destacamento de Policía; otro centro conocido como "La Casona" o "Campo de Arana" y "El Pozo de Arana".



El fiscal federal Juan Martín Nogueira, que encabeza la acusación en este proceso oral y público, expresó que "este juicio permitirá rever y descubrir más matices" a partir de las declaraciones que "habrá en el juicio y en especial aquella que brindó López en 2006".



El funcionario judicial se refería al testimonio que prestó el albañil durante el primer juicio que se le siguió al genocida Etchecolatz y que será proyectado en el debate de esta causa sobre el Pozo de Arana, que será "semipresencial", con asistencia de partes y los testigos que deseen declarar.



Etchecolatz, quien ya acumula ocho sentencias por genocidio, enfrenta este juicio cumpliendo condena en prisión. En tanto Garachico, exjefe del servicio externo de la Unidad Regional de La Plata, lo hace gozando del beneficio de prisión domiciliaria. En el caso de Etchecolatz es juzgado como coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio calificado en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez.





Garachico afrontará acusaciones como coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de Patricia Dell´Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo E. Cano y López, en concurso real y responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Patricia Dell´Orto, Ambrosio Francisco de Marco y Norberto Rodas.



Etchecolatz ya fue juzgado y condenado por el secuestro y torturas infligidas a López en el juicio que se le siguió en el 2006, en el marco del cual el sobreviviente fue nuevamente secuestrado y actualmente permanece desaparecido. López sufrió su primer secuestro el 27 de octubre de 1976, cuando junto a otros compañeros fue llevado a Arana, donde fue torturado.



Tras ser llevado luego a la comisaría 5ta de La Plata, en abril de 1977 lo "blanquearon" y alojaron en la Unidad penal número 9 de La Plata, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional que lo liberó finalmente el 25 de junio de 1979. López, una vez fuera, se ocupó de escribir y hasta graficar con dibujos en hojas sueltas y cuadernos los lugares donde había estado cautivo; las personas que lo habían torturado y asentó los nombres de sus compañeros de cautiverio.



Este registro le permitió al trabajador, al declarar en julio de 1999 en el Juicio por la Verdad de La Plata, dar detalles precisos sobre los centros clandestinos y sus torturadores y crímenes que presenció. López desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006, un día antes de que se difundiera la condena al genocida.





Otro caso que se atribuye a Garachico y que será analizado en este juicio es el secuestro y torturas sufridas por Francisco López Muntaner (que permanece desaparecido), uno de los estudiantes secundarios secuestrados en el hecho conocido como "La Noche de los Lápices", ocurrido en La Plata el 16 de septiembre de 1976.