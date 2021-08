A los 83, Yuco rollea por Palermo y planea convertirse en influencer: "La edad no es un problema"

Gustavo César Vallejo, mejor conocido como "Yuco", es un señor de 83 años que practica patinaje con rollers y también baila. La edad no es un impedimento para él y mucho menos lo son las operaciones que tuvo que enfrentar. Ante esto, su sobrino Andrés aprovechó para filmarlo, compartirlo en las redes y hoy, Yuco se divierte siendo un “influencer”.

Su nombre en redes sociales es @Yucojackson38 y cada una de las partes de su seudónimo tiene una explicación. El apodo de Gustavo es “Yuco”. El apellido “Jackson” forma parte por su gran ídolo a quien intenta imitar, Michael Jackson. Finalmente, el número “38” remite al año en el que nació: 1938.

En diálogo con MDZ, Yuco compartió sus motivaciones para seguir entrenando cada día.

-¿Qué te motiva a seguir haciendo actividad física?

-Tengo algunos problemas, por ejemplo, estoy operado 5 veces de la columna, en la última operación me fijaron 3 vértebras con 6 tornillos y dos planchetas, me quedo el cuádriceps derecho contracturado, hice todo lo posible para subsanar el problema, pero no lo conseguí, solo pude mejorarlo un poco. Para terminar, tengo artritis en el hombro. Todo esto me motiva para no bajar los brazos y todos los días hacer alguna actividad, ya sea rollers o baile. Practico baile cuando hace mucho frío o llueve, me gusta mucho el estilo de Michael Jackson, trato de imitarlo, aunque estoy bastante lejos, je.

-¿Cuál es la clave para persistir en el deporte?

-No dejarse caer y tener una alimentación sana. Siempre fui una persona inquieta, hacía deporte y no podía quedarme sentado en un sillón viendo televisión todo el día. ¡Hay que moverse! Ya sea rollers, baile, o lo que sea, y no hay que relajarse sino el cuerpo entra en un modo de reposo y es muy difícil salir, más teniendo los años que tengo.

-¿Cómo llegaste a compartir tu entrenamiento en redes sociales?

-El tema de las redes lo comenzó mi sobrino Andrés el año pasado cuando retomé el patinaje ya que hacía 3 años que no iba. Lo invité a practicar y de paso le enseñé algunas técnicas que aprendí con mi profesor Álvaro junto a técnicas propias que fui aprendiendo con la experiencia. Realmente no me siento un influencer pero admito que me gusta conocer gente nueva y charlar sobre la vida o el deporte. Con Instagram intento demostrar que se puede a pesar de la edad, se necesita voluntad y ser firme con uno mismo. "Ser creativo significa estar enamorado de la vida" escribió Yuco en su Instagram.

-¿Qué mensaje querés transmitir con tu patinaje?

-Me gustaría que todas las personas puedan practicarlo, está a la vista lo bien que hace al físico y a la mente. Muchas personas mayores me vieron con el profesor y se acoplaron. Tal es así, que en estos momentos una señora de 77 años está aprendiendo. Ella me supero a mí porque empecé a los 75, con esto queda demostrado que la edad no es un problema. Pienso hacerlo hasta que pueda, no me fije límites, a voluntad es esencial.