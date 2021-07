La viróloga alemana Sandra Ciesek pronosticó qué ocurrirá cuando acabe la pandemia

A los 43 años, Sandra Ciesek se ha convertido en referente a la hora de hablar de coronavirus. La viróloga es directora del Instituto de Virología Médica de la Universitätsklinikum Frankfurt y profesora de virología médica en la Universidad Goethe de Frankfurt. Ha sido una de las voces privilegiadas para hablar de la pandemia en Alemania y recientemente sus declaraciones se han replicado a nivel internacional.

La especialista habló del fin de la pandemia y arriesgó pronósticos sobre cómo será el mundo cuando la alarma cese, en gran medida, debido a la eficacia de la vacunación. Sin embargo, aclaró que la sociedad deberá convivir con el virus que causa covid-19. "Podría ser similar a la gripe, para la que también tenemos una especie de inmunidad básica", expreso y añadió: "Algunos se han vacunado, otros ya han tenido gripe a lo largo de su vida, por lo que tienen al menos una inmunidad parcial. Así que no tienen cursos tan graves. Sin embargo, cada año se producen nuevas infecciones", detalló cuando fue entrevistada por la revista Focus.

En la misma nota se refirió a la posibilidad de que el virus siga circulando entre los más pequeños y dejó abierto el interrogante sobre si es pertinente o no vacunarlos contra esta enfermedad. "No está decidido si todos los niños, especialmente los bebés, serán vacunados de forma rutinaria en el futuro. Hay que sopesar dos puntos: el beneficio real de la vacunación y el hecho de que los niños no suelen enfermarse gravemente", explicó.

Viróloga de prestigio

Sandra Ciesek nació en Goslar, Alemania. Estudió medicina en la Universidad de Göttingen y se especializó en la Escuela de Medicina de Hannover, donde se doctoró con un estudio de relacionado a la infección crónica por Hepatitis C. Trabajó como médica y luego en un centro de investigación de infecciones. Más tarde realizó una especialización en medicina interna y gastroenterología.

Se enfocó en microbiología, virología y epidemiología. Desde 2016 es profesora de Virología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duisburg-Essen. En 2019 asumió el cargo de directora del Instituto de Virología Médica del Hospital Universitario de Frankfurt y, meses más tarde, se convertiría en referente de las investigaciones ligadas a SARS-CoV-2.

Cuando el virus comenzaba a aterrar al mundo, demostró junto a miembros de su equipo que las personas sin síntomas también podían ser portadoras (y vectores de contagio) del virus.

Casada y madre de una niña, ha declarado "la vida es nuestro bien más preciado. No se puede decir que lo importante es no seguir dañando la economía, que da igual que muera tal o cual porcentaje de infectados. Para mí, todas las vidas cuentan. En ese aspecto tengo una interpretación muy conservadora de la medicina". Se manifestó a favor de mantener las escuelas abiertas aun cuando fuera necesario restringir otros aspectos de la vida social.