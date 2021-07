Bandido, de carnicero a estrella del reggaeton argentino

Bandido nació en una familia de carniceros y a sus 13 años comenzó a oficiar como carnicero. Al cerrar todo debido a la pandemia, en marzo de 2020, dejó su puesto en la carnicería para dedicarse por completo a la música.

En un stream con “Coscu” antes de “reaccionar” a su nueva canción, contó: “Le dije a mi viejo que no quería trabajar más, aunque sea ese año probaría a todo o nada con la música” -y agregó- “para ser carnicero tengo de acá hasta que me muera pero para jugármela era ese el momento, a partir de esa decisión fueron saliendo las cosas”.

El cantante se lanzó a la fama con la canción “No Me Conocen”, sin embargo las visualizaciones no se dispararon cuando se lanzó, sino cuando la estrella del trap Duki la escuchó y decidió compartirla en sus historias de Instagram. No solo eso, sino que también le propuso a Bandido hacer un remix que terminó de empujar su carrera musical. "No Me Conocen Remix" junto a Duki, Rei y Tiago PZK lleva casi 50 millones de reproducciones en YouTube en un mes.

Tiago PZK, Bandido, Duki y Rei en el set de No Me Conocen Remix. | Instagram

Esto fue lo que Bandido publicó en su cuenta de Instagram el día que salió "No Me Conocen Remix". En su cuenta de Instagram, mostró un video del día que conoció a Duki y destacó la humildad del artista de trap.

Su barrio, González Catán

Bandido recorrió Villa Dorrego junto a Mauro Albarracín para el canal de YouTube Lesa | Youtube

Nació en Villa Dorrego, González Catán y el barrio es algo muy significativo en su vida, sigue viviendo allí y lleva tatuado en la cabeza “1759”, el código postal del mismo. “Mucha gente laburante, gente que quiere salir a progresar, amo a mi barrio” dijo en una entrevista con Mauro Albarracín para el canal de YouTube “Lesa”. Además agregó: “Yo podría estar en el vip de algún lugar pero no me sentiría yo, si no viviera esto, ¿qué cantaría?”.

Actualmente tiene más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify y tuvo una muy buena repercusión con su EP de 3 canciones “Turromantico”. Ya es conocido en el ambiente de la música y tiene todavía un gran camino por delante para seguir lanzando hits.