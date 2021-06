Hay padres que incesantemente luchan por justicia, que no se cansan de buscar como el papá de María Cash, que hasta su último aliento no dejó de buscarla, o como Edgardo Aló, que aún hoy a más de 25 años del asesinato de su hija brega porque la justicia no libere a Fabian Tablado que tras salir en libertad violó la perimetral. Hay otros casos como Gustavo Mellman papá de Natalia que levantó la bandera contra la violencia de género e institucional. Otro claro ejemplo de lucha es el del padre de Paulina Lebbos, Alberto que aún espera por un nuevo juicio y condenas.

Son muchos los padres que a lo largo de estos años han dedicado su vida a esclarecer los asesinatos y/ o desapariciones de sus hijos/as en un duelo y una herida difícil de cerrar hasta que los procesos judiciales que se hacen eternos, no terminen. Porque una justicia que llega tarde no es justicia. Y porque si los casos no son mediáticamente visibilizados, muchas veces terminan en la nada.

Pero en ese universo de padres, también están aquellos que se movilizan por no perder el contacto con sus hijos. Quienes están impedidos de compartir la infancia con ellos. Aquí nos detenemos hoy para hablar con Pablo Mangiaroti secretario de Infancia Compartida, una asociación civil sin fines de lucro.

A la hora de presentarse aseguran que “la lucha es siempre poniendo el foco en las infancias. Son quienes tienen derecho a una Mamá y un Papá de manera igualitaria y equitativa. Queremos juzgados de familia que trabajan con perspectiva de Infancia por sobre toda otra perspectiva. La problemática no distingue de géneros, lugar o clases sociales, es por eso que buscamos visibilizar casos testigos de diversa índole.

Son las infancias quienes tienen el derecho a un sano vínculo con ambos progenitores e impedirlo los priva de su derecho a la identidad, crianza sana y cariñosa, libre de violencias. Eso les daña y lo consideramos maltrato infantil.

Con ese telón de fondo le consultamos a Pablo acerca de esta lucha por los chicos, ¿de qué se trata el trabajo que hacen?

PM: Con el correr de los años sostenemos que a partir de la ley de divorcio, la sociedad se ocupó de los problemas de los mayores, no de los chicos que quedan atrapados en la dinámica tóxica. históricamente el hombre ejerce violencia económica y la mujer a partir de la restricción de contacto. esto fue cambiando. Hace 10 años de 10 obstrucciones, 8 eran papás, hoy eso se modificó y prácticamente están en un 50-50.

Es sabido que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los niños. Es usual encontrarse con casos de niños con 4 a 7 años de judicialización, tiempo que implica casi siempre la mitad o más de su vida, se pierde su infancia. Creemos que los cuidados personales deben ser compartidos, que los niños tienen el derecho a un sano vínculo con ambos padres. Teniendo en cuenta que perdemos su infancia buscando la tan ansiada custodia compartida, surgió INFANCIA COMPARTIDA.

¿Qué casos podrías mencionar?

PM: Hay dos casos puntuales. El de Ceferino Rotili, un bahiense que vivió 12 años prófugo por una falsa denuncia de abuso -fue condenado en 2007 a 6 años de prisión-, cuyas hijas al cumplir la mayoría de edad confesaron públicamente haber sido manipuladas por su madre cuando eran pequeñas para que avanzara la denuncia contra su padre y lograr una condena.

Otro caso es el de Francisco Ghisoni que en julio de 2019 decidió publicar una carta en el sitio Infobae asegurando que las denuncias realizadas por su madre Andrea Vazquez contra su padre no son ciertas.

¿Cuáles son las estadísticas en el país de denuncias falsas si es que las hay?

PM: No hay estadísticas, el número que tenemos es 2 por ciento, es decir de cada 100 denuncias, 2 son falsas. de cada 100, 2 terminan en condena. ahora bien de esas 100 20 terminan con condena por violencia y hay 78 de las que no se saben que son , es decir existe un limbo. Es decir vos tenés una disputa con tu ex pareja - sea mujer o varón- te denuncia en una comisaría por violencia y seguramente te otorgaran una cautelar por 30,60,90 días que pueden prorrogarse, lo que significa que ya perdiste medio año de contacto con tu hijo.

Según una nota escrita en página/12 por Marta Albarracín, la especialista en abuso sexual de niños advirtió que, en el marco de conflictos post-divorcio, dos de cada tres denuncias contra padres por abuso sexual resultan falsas. En dicha nota manifestó “Diversos estudios diferencian las denuncias de abuso sexual intrafamiliar ocurridas durante la convivencia de la pareja, de aquellas producidas post-divorcio/separación, cuando subsisten litigios por visitas o tenencia. Coinciden en que el mayor número de falsas denuncias corresponde a este último grupo. Además, muchos episodios de abuso, en particular con niños menores de 5 años, no dejan huellas físicas en la víctima y en consecuencia el diagnóstico debe basarse en testimonios y exámenes psicológicos. Determinar la veracidad de las denuncias es una compleja tarea que debe abarcar todos los niveles de análisis.”

¿Qué ocurrió durante la Pandemia donde las cautelares en general se prorrogan automáticamente?

PM: Es así, se extendieron por más de un año y nuestra mayor preocupación hoy como organización está puesta en los suicidios que hubo de papás en contexto de obstrucción de vínculos. Esta problemática crece y no se relevan. Por eso también creemos que es tan importante la ley Alejo. No queremos que haya una batalla entre hombres y mujeres, luchamos frente a la violencia en general y nuestro objetivo es bregar por los niños porque se los está dañando.

¿Están trabajando con legisladores para lograr propuestas superadoras?

Así es, estamos llevando propuestas como por ejemplo en el caso de un niño víctima de violencia o de abuso, queremos que sea entrevistado y contenido lo más rápido posible, es decir que no deba esperar un año o dos por una pericia y atención psicológica y en el mientras tanto investigar seriamente si se trata de una denuncia verdadera o falsa. pero reitero lo importante es velar por el interés del niño.

Desde INFANCIA COMPARTIDA luchamos contra la obstrucción de vínculos para que los chicos dejen de ser la herramienta para lastimar al otro progenitor en litigio.

¿Qué pasa en un caso de denuncia por abuso?

Necesitamos un dispositivo de contención, que ese niño sea peritado lo más rápido posible para evitar manipulaciones. Está claro que el juez no conoce a las partes y sobre todo en muchos lugares del país hay juzgados de Paz abarrotados de otros casos también o tenés un juzgado a 120 km que no resuelve rápido y eso genera no solo un desgaste emocional sino también económico.

La ley 24270 - obstrucción de contacto- tiene 28 años. hay unas 5000 denuncias por año. desde la promulgación de esta ley hay 20 condenas en 27 años. Hay un negocio gigantesco en torno a todo esto, no solo en Argentina sino también en todo el mundo. Una sociedad con una infancia rota es una sociedad que no se puede desarrollar. Nos encantaría que haya sedes donde se pudieran resolver más rápido los conflictos de padres con hijos.

¿Ayer hicieron una actividad frente al shopping Alto Palermo?

si para visibilizar la situación que viven madres, padres, abuelos, tíos en cada obstrucción de vínculos. Hoy a las 21 hs vamos a hacer un meet de padres impedidos donde cada uno hará su cena y para demostrarle que aunque está solo no está solo ya que hay muchos que estamos acompañando sobre todo porque estamos devastados con las últimas pérdidas.

Desde INFANCIA COMPARTIDA armamos un departamento de primeros auxilios emocionales. Nosotros empezamos siendo 4 en un whatsapp y hoy somos más de 100. Todo lo que hacemos es a pulmón para tratar de ayudarnos entre nosotros, los que convivimos con esta problemática. Por suerte la semana pasada salió la habilitación de la IGJ para convertirnos en una asociación civil sin fines de lucro.