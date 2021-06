Suspensión de la Copa América: las catastróficas pérdidas para el sector privado

Desde que la Conmebol anunció la suspensión de la Copa América en la Argentina y la búsqueda de nueva sede, un vendaval compuesto de desilusión, enojos, frustración y amargura se desató en el ámbito privado, pues son muchos los rubros y actividades comerciales que esperaban con ansias la realización del evento deportivo para repuntar una racha nefasta que se vive desde el comienzo de la pandemia.

A datos de gastos por parte de Mendoza -la provincia tenía previsto gastar 85 millones de pesos y ya había desembolsado cerca de 65 millones para modernizar el estadio Malvinas Argentinas, por ejemplo- se suman las declaraciones de decenas de emprendedores y empresarios que estaban invirtiendo para trabajar en la organización, puesta a punto y desarrollo de la misma.

Mauricio Badaloni: "Otra vez nos tiran al piso"

"El impacto de la decisión del gobierno nacional de suspender la Copa América para la provincia de Mendoza; en materia turística y hotelera, pero también en otras industrias, puede ser calificado como de desastre". Esta fue la primera sentencia del empresario mendocino Mauricio Badaloni, integrante de la Unión Industrial de Mendoza, al interrogarle sobre su parecer y un primer análisis de las consecuencias de la no realización del evento deportivo en el país, como se preveía.

Mauricio Badaloni. Foto: Legislatura de Mendoza.

"Hay una incertidumbre muy grande de por sí, y debido a esta decisión, todo lo que era reservas y demás para el mes de junio, julio y para más adelante también se está cayendo. Estamos por el piso, realmente. No hay nada; pues las pocas reservas que había justamente estaban relacionadas con la Copa América".

"Nosotros estuvimos trabajando porque Andesmar iba a hacer toda la logística por lo menos aquí en Mendoza, y había intención -si no ingresaba Colombia- para hacer algo en San Juan. Había muchas expectativas, pero hoy lamentablemente otra vez nos tiran al piso", dijo el también presidente de Mendoza Visitors Bureau.

"Si bien Mendoza está en una situación distinta a nivel nacional, no extendiendo ahora este proceso de cierre más días; el turismo no repunta, y en el mediano plazo no se ve una mejora. Que la Argentina no tenga una política de vacunación y testeos rápidos es el problema. Aquí el tema es que hay que tener vacunas. Que haya población vacunada es lo que dará certidumbre a los turistas... y la verdad es que estamos muy lejos de eso", aseguró.

"La gastronomía está muy mal, pero por lo menos con esta posibilidad de trabajar hasta las 23 horas algo puede hacer. Pero la hotelería está en estado crítico, y nosotros, los buses, que tenemos conectividad a todo el país... estamos entre un 15% y 20% solamente", comentó. "Nunca pudimos superar el umbral del 50% que se dio en pleno enero. Es por eso que un tema que me parece interesante plantear, teniendo en cuenta que se vienen meses muy complicados para el turismo, la hotelería, la gastronomía; es el de los proyectos de ley para que haya una ATP -Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción- provincial: hay algunas provincias que lo están haciendo. Entiendo que estas actividades lo requieren y lo necesitan", consideró el empresario.

"Se vienen meses muy complicados, muy duros, y si bien el gobierno está ayudando al sector, con los temas de apremios y de Mendoza Activa, hoy lo vital es sostener las fuentes laborales y el recurso humano para que las actividades no dejen de estar registradas e impere un sistema en negro que después nos va a perjudicar muchísimo; tanto para la recaudación de la provincia como para la competitividad de las compañías".

"Aunque Mendoza no ha adherido a todas las medidas que el gobierno nacional ha ido imponiendo, y solo esta última semana se plegó, al terminar Semana Santa aparecieron los discursos presidenciales y automáticamente se cayeron muchísimas reservas. Es decir que, más allá de las decisiones que tome nuestro gobernador, por más que sean diferentes a las que toma el presidente, esas igualmente repercuten y mucho".

"Por más que Suarez tome medidas más atemperadas, las decisiones y el direccionamiento de las políticas del gobierno central perjudican a Mendoza. Te pongo un ejemplo: Mendoza había logrado una conectividad aérea muy interesante, incluso superando a Córdoba. Al recortarla, el gobierno nacional tiró el turismo y la hotelería abajo", cerró Badaloni.

Santiago Alsina: "Se pierden más de 100 millones de pesos"

"Para los Hoteles 5 estrellas que iban a estar afectados a Copa América ha sido un golpe muy significativo desde lo económico e inclusive desde lo anímico para el turismo en general", expresó el gerente general de Hotel Diplomatic, Santiago Alsina.

Santiago Alsina.

"Nosotros entendemos perfectamente el impacto de la pandemia, la mayoría de nosotros hemos tenido colaboradores, amigos y familiares enfermos, incluso muchos hemos perdido seres queridos y nos tiene comprometidos desde lo sanitario. Pero hay algo que es innegable y es que el turismo no ha sido un factor de contagio masivo. El turismo, la hotelería y la gastronomía han trabajado desde el año pasado en protocolos de bioseguridad. Incluso la mayoría de los hoteles pertenecientes a AHT Mendoza, tienen certificaciones de bioseguridad ya sean de cadenas internacionales o de organizaciones certificadoras", aclaró quien también es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, filial Mendoza.

"La Copa América no representa prácticamente riesgos de contagio para los residentes de una Ciudad organizadora: se trabajaba en burbujas, con estudio de las circulaciones, e incluso con ascensores exclusivos", describió.

"Es lamentable tener funcionarios que no defiendan la actividad económica del turismo y la hotelería. Somos todos grandes contribuyentes, grandes generadores de empleo y desarrollo de personas en nuestras comunidades. Los funcionarios toman decisiones por las encuestas o consideraciones de gente que no sabe como funciona nuestra industria", opinó Alsina.

"La mayoría de nuestras propiedades llevan 15 meses perdiendo dinero, con muy poca ayuda del Estado nacional, provincial y municipales. Lo que queremos es trabajar y desarrollar nuestra actividad. Necesitamos un gobierno previsible, consciente y con criterio de desarrollo", sentenció.

"Para tenerlo claro: a Mendoza iban a ingresar 4 selecciones de 60 personas por 10 noches, y un grupo del comité organizador.

El evento, en cuanto a servicios hoteleros y de alimentación, representaba entre 90 y 100 millones de pesos. A eso además habría que sumarle todo lo que representa la lógistica -movimientos en buses de gente, movimientos de equipos técnicos, limpieza, lavado de uniformes, etc) y los servicios en estadio y transmisiones de radio y TV: un estimado de 25 millones de pesos solo de base", especificó Santiago Alsina.