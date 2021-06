El Gobierno anunció la vacunación de un grupo de mayores de 30 años

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud de la provincia, anunció que el jueves 3 y viernes 4 de junio, en el Polideportivo La Colonia, de Junín, se inoculará a personal educativo mayor de 30 años, precisamente a aquellos del grupo 1 –sin límite de edad- que no habían recibido la primera dosis, y mayores de 30 años de los grupos 2, 3 y 4 que no recibieron aún la primera dosis.

"La Dirección General de Escuelas, a través de la Subsecretaría de Educación, y por medio de los Memorándums N°133 y N°134, comunica que los próximos jueves 3 y viernes 4 de junio, en el Polideportivo “La Colonia”, de Junín, continuará la vacunación contra COVID-19 para el personal docente y no docente de aquel departamento, Rivadavia y San Martín, enmarcado en el grupo 1 -sin límite de edad- que no habían recibido la primera dosis-, y mayores de 30 años comprendidos en los grupos 2, 3 y 4, de acuerdo con la determinación prevista en el Artículo 11 de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° CFE 386/2021", informaron.

Asimismo, detallaron cuáles son los grupos:

Grupo 1

Personal de dirección y gestión de los establecimientos escolares de todos los niveles y modalidades.

Inspectores/as y supervisores/as de todos los niveles y modalidades.

Docentes frente a estudiantes de Nivel Inicial (se incluyen jardines maternales).

Docentes del Primer Ciclo (1°, 2° y 3° grado) de Nivel Primario.

Docentes de la modalidad de Educación Especial.

Personal de dirección y gestión y docentes de SEOS y CAE.

Equipos técnicos seccionales de DOAITE.

Personal de dirección y gestión de Nivel Superior (rectores/as, vice-rectores/as, directores/as de Nivel [escuelas normales], regentes y/o secretarios académicos.

Grupo 2

Secretarios/as, docentes de apoyo, docentes MATE, docentes de áreas especiales (Plástica, Educación Física, Teatro, Artes Visuales, Música, Inglés, etc.), docentes nocheros y similares de escuelas albergue, bibliotecarios/as, jefes/as generales de enseñanza práctica, MEP, ATP, jefes de sección de 30 años de edad o más.

Miembros de los equipos del Servicio de Orientación de escuelas de Nivel Secundario Orientado, de la Modalidad Técnico-Profesional y de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Personal celador que desempeñe funciones de cocineros/as, calderistas, peones y serenos, que trabajen en establecimientos escolares de Educación Inicial, Primaria, Especial, Secundaria Orientada y Técnica, y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Jefes/as de preceptores/as y preceptores/as que desempeñen sus tareas en establecimientos escolares de Nivel Secundario Orientado y Técnico, de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Grupo 3

Docentes del Segundo Ciclo (4° a 7° grados) de Nivel Primario de 30 años de edad o más.

Grupo 4

Docentes de escuelas de Nivel Secundario Orientado y Técnico, y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

De esta forma, el jueves 3 y viernes 4 de junio, entre las 9 y las 16 (ambos días), se inoculará a aquellos profesionales de la educación de los Grupos 2, 3 y 4, que no recibieron aún la primera dosis, mientras que el viernes 4 de junio, entre las 12 y las 16, será el turno de aquellos comprendidos en el Grupo 1.



Información importante para docentes de Grupo 1 que aún no recibieron la primera dosis de vacuna contra COVID-19

El personal docente y no docente convocado deberá asistir el viernes 4 de junio en los siguientes horarios de acuerdo a la terminación de DNI:

Terminación en 0, 1, 2, 3 y 4: entre las 12 y las 13.30.

Terminación en 5, 6, 7, 8 y 9: entre las 13.30 y las 16.

Es importante recordar que durante este día se colocará la primera dosis exclusivamente, no se colocará segunda dosis de ninguna vacuna, y se deberá asistir obligatoriamente con DNI, Declaración Jurada de Cargos y Horas en versión digital generada mediante el sistema GEM, lapicera y sanitizante personal. No se vacunará a ningún/a docente y/o no docente cuyos servicios no se encuentren cargados en el sistema GEM.

Información importante para docentes de los Grupos 2, 3 y 4 que aún no recibieron la primera dosis de vacuna contra COVID-19

El personal docente y no docente convocado deberá asistir en los siguientes días y horarios de acuerdo a la terminación de DNI:

Terminación en 0: jueves 3 de junio, entre las 9 y las 10.30.

Terminación en 1: jueves 3 de junio, entre las 10.30 y las 12.

Terminación en 2: jueves 3 de junio, entre las 12 y las 13.30.

Terminación en 3: jueves 3 de junio, entre las 13.30 y las 15.

Terminación en 4: jueves 3 de junio, entre las 15 y las 16.

Terminación en 5: viernes 4 de junio, entre las 9 y las 10.30.

Terminación en 6: viernes 4 de junio, entre las 10.30 y las 12.

Terminación en 7: viernes 4 de junio, entre las 12 y las 13.30.

Terminación en 8: viernes 4 de junio, entre las 13.30 y las 15.

Terminación en 9: viernes 4 de junio, entre las 15 y las 16.

El Ministerio recordó que durante este día sólo se colocará primera dosis –no se colocará segunda dosis de ninguna vacuna-, y se deberá asistir obligatoriamente con DNI, Declaración Jurada de Cargos y Horas en versión digital generada mediante el sistema GEM, lapicera y sanitizante personal. No se vacunará a ningún/a docente y/o no docente cuyos servicios no se encuentren cargados en el sistema GEM, y tampoco a ningún/a docente y/o no docente de los Grupos 2, 3 y 4 menores de 30 años de edad.

Todos los docentes y no docentes que, por algún motivo, no puedan asistir para recibir la vacuna en la instancia prevista, deberá informar su situación al correo electrónico turnosvacunacionDGESR@gmail.com, a fin de poder tenerlos/as en cuenta en la reprogramación de turnos.