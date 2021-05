Le dieron dosis de dos vacunas diferentes: esto fue lo que le sucedió

Una mujer contó que se llevó una desagradable sorpresa tras completar su vacunación en Provincia de Buenos Aires, y aseguró que sintió algunas de las secuelas de manera inmediata.

Según relató Blanca a Telefe Noticias, luego de recibida la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 ni se imaginó lo que había sucedido. Pero luego de salir del centro de vacunación de Moreno y caminar pocas cuadras comenzó a sentirse mal, y empezó a preocuparse.

Todo ocurrió el 4 de mayo. Al llegar a su casa, su hija se mostró preocupada por el desmejoramiento de su madre, y, según relata La Nación, revisó en el carnet de vacunación qué dosis le habían administrado. Para su sorpresa, luego de recibir la primera dosis de Sputnik V, recibió el refuerzo de Sinopharm, la vacuna de origen chino.

"Cuando salí de vacunarme, hice dos cuadras y empecé a marearme cuando caminaba para tomar el colectivo. Tuve que parar porque sentía que me daba vuelta todo. Esa fue la primera reacción", explicó. Luego sintió otros efectos secundarios como fiebre, tos y dolor de cabeza.

"No sabía que me iban a poner otra", indicó durante la entrevista. Lo que más le sorprendió fue que en el vacunatorio no le dijeran absolutamente nada. Una vez que se dio cuenta del error, se comunicó con la Secretaría de Salud de Moreno, desde donde le indicaron que debía hablar con el vacunatorio. Hasta el momento, Blanca no obtuvo respuesta alguna.

¿Hay peligro?

A pesar del temor que puede producir esta situación, el médico Daniel López Rosetti indica que la situación no es grave, aunque sí irregular. A pesar de que es muy probable que en el futuro se comiencen a realizar planes de vacunación cruzada -como ya se hacen en algunos lugares del mundo-, por ahora no se aplican en el país.

Sin embargo, señaló que probablemente lo que sintió Blanca hayan sido efectos secundarios de la vacuna. "El corazón de lo que recibió en la primera y en la segunda es el mismo", remarcó. "Los síntomas que tiene los podría haber presentado en la primera o en la segunda dosis", cerró.