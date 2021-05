El plan secreto de Netflix que puede marcar el futuro del streaming

Cada vez es más difícil satisfacer a los subscriptores, aún con la ayuda de los algoritmos y del refinamiento del on-demand. Es por eso que Netflix se prepara para dar el siguiente gran paso, con un proyecto del que recién se está comenzando a hablar, pero que ya están estudiando desde hace tiempo.

N-Plus es el nombre que por ahora le dan a este revolucionario cambio, que incluye algunas características que pondrían a Netflix con una notoria ventaja frente a sus competidores. El "trabajo de campo" ya comenzó. Desde hace algún tiempo están haciendo sondeos entre los usuarios para investigar cuáles son las características que ven con buenos ojos: listas generadas por usuarios, podcasts, tutoriales y más.

En la encuesta, explicaron que N-Plus será "un futuro espacio online en donde puedes aprender más acerca de los shows de Netflix que amas y cualquier cosa relacionada con ellos". Si bien no dieron más detalles sobre el proyecto, es sabido que la plataforma ya comenzó a realizar entrevistas "detrás de escena", podcast y demás contenido satélite de algunos de sus programas. Pero, por el momento, sólo algunos llegaron a la plataforma, y la mayoría se comparte por otros medios, como YouTube o Instagram.

Lo que se viene

Una de las nuevas características podría acercar a Netflix a otras plataformas de streaming, como Spotify. Se especula con que en el futuro cercano, quienes accedan a N-Plus podrán crear listas de reproducción personalizadas y compartirlas, tal como sucede con la aplicación de música. Además habrá otra similitud: si quien recibe la lista no es miembro, podrá ver el tráiler de la serie o película, similar a lo que sucede en Spotify, plataforma que permite escuchar unos pocos segundos de la canción a quienes están suscritos.

La música también podría comenzar a tener un lugar destacado dentro de la plataforma. En la encuesta se preguntó si los usuarios disfrutarían de listas de reproducción en las que se reunieran todos los temas que aparecen en un show específico. No caben dudas de que esta sería una función bien recibida, sobre todo si se tiene en cuenta que durante los últimos años las producciones le ponen más acento a la banda sonora. Stranger Things o Glow son algunos de los originales de Netflix que recibieron alabanzas por la música que eligieron.

¿Y la competencia?

Este tipo de experiencia de usuario todavía no existe en ningún servicio de la competencia. Si bien algunos, como HBO, ya comenzaron a mostrar contenido alternativo de sus shows dentro de sus plataformas, no se acerca a lo que el gigante del streaming busca conseguir con N-Plus.

No hay dudas de que Netflix siempre estuvo a la cabeza en lo que se trata de experiencia de usuario, pero si concreta algunos de estos cambios conseguirá una inmersión en sus historias que todavía no existe en ningún lado. El mánager editorial y de publicación de la empresa, Max Mills, ya había sugerido que habría avances en este sentido en una entrevista con el sitio Protocol, en la que reconoció que necesitaban trabajar más para establecer sus "nuevas historias" y generar un legado que, por ahora, no tienen.

¿Cuándo llegará N-Plus?

Por ahora no se conoce una fecha concreta, o inclusive si terminarán sacándolo al mercado. Netflix es conocida por su permanente testeo de nuevas características, y algunas nunca ven la luz del día. Recientemente patearon el tablero al presentar un control de velocidad que permite ver las series y películas más rápida o lentamente, algo que sólo se podía hacer en Youtube.

Lo seguro es que los sondeos continuarán para analizar exactamente qué es lo que el público quiere, y no sería raro que finalmente se apliquen algunos grandes cambios en el futuro cercano.