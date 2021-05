Los Simpson anunciaron un capítulo sorpresa parodiando a una saga famosísima: dónde verlo

A pesar de que ya llevan más de 3 décadas en el aire, Los Simpson todavía buscan sorprender a sus fanáticos, y en este 4 de mayo volverán a las andadas con un capítulo muy especial.

El servicio de streaming Disney+ está preparando una serie de crossovers (cruces entre diferentes franquicias) para celebrar el Día de Star Wars. Este se celebra el 4 de mayo, ya que en inglés "may the fourth" suena muy parecido a "may the Force", comienzo de la icónica frase "may the Force be with you (que la Fuerza de acompañe).

Los Simpson se unirá a las festividades, con uno de sus capítulos más ambiciosos de los últimos años. "Maggie Simpson en el despertar de la Fuerza, tras su siesta" (Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap) será el título del episodio que se anunció hoy, y que se estrenará mañana.

No se dieron detalles sobre la trama del episodio, aunque se sabe que la protagonista será Maggie, como se pudo ver en el poster que sacaron desde la producción. Además, el villano será su bebé rival de la más pequeña de los Simpson (un dato poco conocido: su nombre es Gerald Samson).

Esta no será la primera vez que Star Wars se adentre en un mundo animado ajeno. Family Guy, la serie de Seth MacFarlane, estrenó en el 2010 una trilogía basada en las películas originales. Estos capítulos, que fueron un éxito a nivel mundial, se conocen como Laugh It Up, Fuzzball: The Family Guy Trilogy.

El nuevo episodio se podrá ver en Disney+ a partir de mañana, la plataforma en la que además están todas las películas de Star Wars.