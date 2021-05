Indignados por la falta de clases, dejan los colegios de la UNCuyo

Desde hace unos meses se está dando una situación insólita en los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo que históricamente fueron elegidos por muchos mendocinos que ponían en valor el prestigio de la institución.

El panorama cambió desde hace unos años ya que los colegios se transformaron en el centro de disputas que impactan en el desarrollo y dictado de clases. La situación se agravó a partir del inicio de la pandemia, pues esos colegios retardaron la presencialidad. Por eso muchas las familias pusieron en duda la continuidad de sus hijos y hasta pidieron el pase en pleno ciclo lectivo. La mayoría de los que migraron, lo hicieron a escuelas de gestión privada.

Federico Chiapetta fue uno de los padres que decidió cambiar a su hija que asistía al Colegio Universitario Central: “La pandemia desnudó la ingobernabilidad en un colegio que tocó fondo. La decadencia de los colegios de la universidad viene desde hace unos años, parece que el sindicato gobierna”, dijo Chiapetta, quien además es secretario de Deportes de la Provincia.

Además, mencionó el reclamo que vienen haciendo los padres autoconvocados debido a los paros indefinidos de FADIUNC y los altos niveles de ausentismo docente. Allí, mencionó el contraste con lo que sucede a nivel provincial con el ítem aula y destacó que los colegios de la universidad durante los últimos 3 o 4 años tuvieron 40 o 50 días hábiles sin clases en el año.

“De una semana para otra uno no cambia a un hijo de escuela, la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso. Luego de un largo receso teníamos la expectativa de que la universidad presentara protocolos de presencialidad pero cuando llegó la fecha del comienzo de clases este año no había plan, en realidad el plan que había era no empezar. Evidentemente no había voluntad de comenzar las clases”, aseguró Chiapetta.

Pros y contras

Algunas de las ventajas que mencionan quienes decidieron enviar a sus hijos a los colegios de la universidad son la gratuidad de la enseñanza, el prestigio y la reputación que supieron construir durante años. Dentro de las desventajas que mencionan los padres que tienen a sus hijos actualmente cursando en dichos colegios están los paros, el grado de ausentismo de los docentes y la escasa presencialidad que tienen los estudiantes en el transcurso de la pandemia.

Para muchas familias la pandemia y la virtualidad sostenida por los colegios durante el 2020-2021 fue la gota que rebalsó el vaso. Los protocolos aprobados por la institución para el dictado de clases hicieron que muchos padres y madres se plantearan la posibilidad de cambiar a sus hijos de los colegios que dependen de la UNCuyo.

MDZ consultó a las autoridades de la Universidad. Según números aportados oficialmente, la matrícula de los colegios es de un total de 5978 estudiantes. La cifra corresponde a la cantidad de alumnos que asisten a los 6 colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo y no ha variado en el 2020 y 2021. Sin embargo, este número no muestra los cambios de colegios solicitados por los padres ya que existe un sistema de “espera o bancos” donde al producirse una “baja” inmediatamente se cubre la matrícula con otro estudiante.

Decepción

Otra experiencia es la de Laura, quien tiene dos hijas, una en el colegio Universitario Central y otra en séptimo grado. “Estos dos años de virtualidad casi permanente y los paros que, a pesar de estar en pandemia seguimos sufriendo, me hicieron dudar si inscribir a mi hija menor en alguno de los colegios de la universidad. Entiendo los problemas que enfrentamos los docentes en este contexto ya que soy maestra de jardines maternales. Los colegios de la UNCuyo están mejor preparados para afrontar los protocolos y aún así no se está garantizando la educación a nuestros hijos”, explicó la mujer.

Un tema recurrente en los testimonios de los padres entrevistados es el ítem aula y la presencialidad. A diferencia de lo que ocurre en los colegios de gestión estatal que dependen del gobierno provincial, los docentes que se adhieren a los paros y medidas de fuerza dispuestas por el sindicato FADIUNC siguen percibiendo su salario sin tener descuentos en su bono mensual.

Anahí es ex alumna de la UNCuyo. Debido a la experiencia que tuvo durante los años de escolaridad decidió que la mejor opción para su hijo era que asistiera al Departamento de Aplicación Docente (DAD). Sin embargo, a principios de este año cambió de opinión debido a la profunda decepción que le generó el paso de su hijo por el colegio y explicó: “Lo sucedido fue vergonzoso, durante el 2019 tuvieron 3 meses de paro y cuando volvieron nunca tuvieron clases porque los profesores no iban”, relató.

Según lo manifestado por Anahí, hubo situaciones en especial que la llevaron a evaluar la posibilidad de cambiar a su hijo de escuela como la existencia de un alto grado de adoctrinamiento por parte de los docentes hacia los alumnos. Alertada por su hijo decidió grabar algunas clases para poder realizar el reclamo correspondiente ante las autoridades pero no obtuvo respuesta. “La educación está en franca decadencia en todos los ámbitos pero en estos colegios además se combina con la politización y la desidia de los profesores. A ellos el ítem aula no los involucra porque son nacionales entonces ni siquiera asisten a sus lugares de trabajo. No es el ejemplo que queremos dar a nuestros hijos”, cerró Anahí.

La decisión tomada por las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo respecto al dictado de clases durante el transcurso de la pandemia, fue cuestionada por un grupo mayoritario de padres y madres quienes se mostraron activos y elevaron petitorios en reclamo para que haya clases presenciales. Por el contrario, un grupo minoritario de padres considera que la presencialidad no debe llevarse a cabo si no están garantizadas las condiciones sanitarias óptimas.