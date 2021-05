Insólito: "intercambiaron" por error dos cuerpos a distintas familias

Una situación insólita e indignante se vivió hace unos días en el Hospital Gandulfo del partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuando personal del nosocomio entregó los cuerpos de dos hombres fallecidos la misma semana a las familias equivocadas, quienes ahora exigen conocer la verdad sobre lo que pasó con sus familiares y si recibieron los tratamientos adecuados.

Se trata de Romualdo Pérez, quien falleció a causa de una neumonía bilateral por Covid-19 y de Francisco Chávez, quien murió por neumonía, pero no con coronavirus, según afirmó su hijo Sebastián.

"Mi padrastro se interna el 5 de mayo en el Gandulfo por requerimiento de oxígeno a causa de un cuadro de neumonía bilateral por Covid, donde ingresa a una sala común con mascarilla. Él se comunicaba con mi familia, pero a partir del día 8 dejó de hacerlo y el domingo 9 nos llaman de madrugada para avisar que lo tuvieron que entubar, por lo que al día siguiente nos iban a dar el parte médico", relató a la agencia de noticias Télam Néstor, hijastro de Romualdo Pérez.

Sin embargo, continuó el joven, "el martes nos llaman que había empeorado y que por favor vayamos, y cuando llega mi hermana se encuentra con que le dicen que mi papá había fallecido".

Néstor señaló que no se les permitió reconocer el cuerpo debido al protocolo por coronavirus, y que fue retirado del hospital el día miércoles por la casa de sepelio: "Tras realizar los trámites con la casa velatoria que retira el cuerpo del hospital, lo enterramos en el cementerio de Lomas el miércoles, pero el jueves por la tarde nos llaman para que vayamos a reconocer un cuerpo porque podía haber habido un error".

"Ahí nos encontramos con la familia Chávez que estaba reclamando por el cuerpo de su familiar y que peleaba en la morgue para saber dónde estaba su pariente", relató el hombre, y agregó que una vez en la morgue "reconocemos que es mi papá y que había estado vivo hasta el día jueves". De hecho, Néstor aseguró que en el hospital "pensaban que mi papá era Francisco Chávez", y enfatizó: "Queremos saber qué pasó y qué tratamiento recibió".

Por su parte, Sebastián, hijo de Francisco Chávez, sostuvo que están "hablando de un horror no de un error por lo que sucedió en el Gandulfo", y en declaraciones radiales afirmó que su papá no tenía neumonía por coronavirus, porque el hisopado le dio negativo y remarcó: "Gracias a Dios la otra familia no lo cremó". "Nosotros recibíamos el parte de Romualdo Pérez mientras mi papá ya había sido velado y enterrado y Pérez estaba vivo", relató con angustia.