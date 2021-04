Horóscopo diario del lunes 27 de abril: los que tendrán oportunidad de crecer

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Llega a ustedes una renovada sensación en el espíritu que los ayudará a seguir con sus objetivos. Deberían aprender a mantener el buen humor, a estabilizarse. Tratar de ser más pacientes y más optimistas es mejor.



Momento de color: ciruela.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se potencializa la idea de crecimiento. Llega a sus vidas la necesidad de crecer espiritualmente. Traten de no interrumpir sus planes por motivos ajenos que entorpezcan o les den inseguridad. A veces buscamos excusas por temor a enfrentar nuevos desafíos.



Momento de color: mandarina.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Logran superar un inconveniente que se presenta en el hogar. Los cambios producidos dentro de ustedes les darán la llave para empezar a ver la posibilidad de ser más felices con lo que tiene. Finalmente entendemos los mensajes que nos quiere dar la vida.



Momento de color: violeta.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Un espacio que dedicarán a reconectarse con su parte interna. Luz que llega a través de unas palabras de alguien que los quiere haciéndoles ver una realidad que negaban. Aceptar que los demás nos sugieran cosas ayuda mucho.



Momento de color: cobre.





LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



La búsqueda de la perfección en el plano laboral los llevará a un posible agotamiento psicofísico no recomendable. Traten de disfrutar de sus logros y permitan que las cosas se vayan dando en su tiempo. Ser paciente.



Momento de color: turquesa.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sentirán internamente las ganas de que se produzca un cambio en sus vidas. Aprendemos incluso de nuestro cansancio, busquemos la señal que nos da. El punto es hacer las cosas con gusto y no con angustia o ansiedad.



Momento de color: guinda.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sean prudentes y esperen esos llamados. Buen momento para demostrar las capacidades innatas que se suman a la buena predisposición. Saber lo que uno puede dar y hacerlo notar. Día con mucha energía, lucidez y ansias de crecer.



Momento de color: dorado.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Comienza una nueva etapa de crecimiento intelectual. Sentirán ganas de cultivar más sus conocimientos. Busquen respetar sus inquietudes, sus deseos y ambiciones. El entorno afectivo con buen ánimo y muy armónico.



Momento de color: oliva.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Se molestaría por una actitud poco agradable de alguien del entorno laboral, pero no tomarse las cosas muy a pecho sería la mejor opción. Claridad reflejada y armonía en las parejas que les compensarán este día algo complicado.



Momento de color: rojizo.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Se completa un ciclo en sus vidas afectivas. Las sensaciones van mostrando los matices de las necesidades. Conéctense con lo que sienten. Un proyecto laboral puede darse. No pierdan las cosas que los motivan, sigan el impulso de su racionalidad.



Momento de color: ocre.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Sentirá una pequeña desilusión con respecto a un proyecto que por ahora les podrían comunicar que no se llevaría a cabo. La intención de continuar enriqueciendo las relaciones de pareja las deben manifestar sin temor. Amor pleno.



Momento de color: Calipso.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Están en un buen momento que no deberían mezclarlo con angustias provocadas por experiencias pasadas. Aprender a poner punto final a los malos momentos, permitir que las cosas del pasado se las lleve el mismo pasado es evolucionar.



Momento de color: púrpura.