Talento digital: ¿qué habilidades se requieren para ser parte de esta industria?

La acelerada digitalización que vivimos el año pasado modificó las formas de trabajar, estudiar y consumir. Muchas empresas y profesionales debieron ajustar sus habilidades a este entorno y en este sentido el canal online se ha convertido en el favorito del día a día de las personas.

Por eso desde e.tres, empresa dedicada a las plataformas e-commerce, comparten cuál es ese cambio de mindset que les permite a las empresas y talentos adquirir y entrenar esas nuevas habilidades.

"Las empresas han trabajado rápidamente en sus planes de transformación digital y esto también ha impactado en el mercado laboral, que hoy requiere profesionales con diferentes habilidades para hacer frente al entorno dinámico en el que nos encontramos viviendo debido a la revolución digital", explica Marisa Piñeiro, Gerente de Recursos Humanos e.tres.

Se estima que para el 2022 el 54% de la población mundial deberá adquirir nuevos conocimientos y habilidades para competir en el mundo laboral, según un informe realizado por el Institute For The Future. No sólo se requieren nuevos saberes técnicos sino que, además, un tipo de competencias fundamentales para afrontar esas tareas, las llamadas habilidades blandas: habilidades de relación, habilidades conductuales y de inteligencia emocional en su vida diaria marcan la diferencia en la performance entregada por los profesionales.

Según un reciente estudio de Michael Page, las hard skills más demandadas en el ecosistema digital Latinoamérica son idiomas 60%, análisis estadísticos 38% y gestión de base de datos 31%; y entre las soft skills es valorado el trabajo en equipo 465, resolución de conflictos 29% y comunicación efectiva 25%.

Habilidades que se requieren en el mundo digital

Los mercados laborales están experimentando cambios de gran escala y los profesionales deben trabajar en un cambio de mindset (mentalidad) que les permita flexibilidad y apertura para adquirir y entrenar nuevas habilidades que les ofrecerán atractivas oportunidades en el ecosistema digital.

Las principales habilidades que se requieren en los profesionales que desean o buscan desarrollarse en la industria digital son:

Liderazgo y autogestión: constantemente nos enfrentamos a retos de diferente tipo, tanto de índole de coordinación de grupo como de retos técnicos. Si no estamos preparados para enfrentar estos cambios, fácilmente puede aparecer frustración personal que disminuye la performance y, adicionalmente, influye en la gestión y el clima en los equipos de trabajo.

Pensamiento crítico: resulta extremadamente valorado contar con la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas. Encontrar y confrontar puntos de vista es una habilidad que también se relaciona con el liderazgo y la inteligencia emocional. También será un buen camino para encontrar soluciones creativas a los retos que se presentan en el entorno laboral.

Empatía: una de las claves en todas las relaciones humanas y, como parte de ellas, de las relaciones laborales, consiste en ponerse en los zapatos del otro. Conocer cuáles son sus necesidades, gustos o qué problemas debe resolver nos darán pistas para crear nuevos productos o servicios en una sociedad cambiante y que vive diferentes contextos y realidades.

Trabajo en equipo y colaborativo: escuchar ideas y pensamientos diferentes al propio será una habilidad fundamental en los trabajos que requieren las Industrias 4.0. Muchas veces, trabajar frente a una notebook toda una jornada puede aislar a las personas. Pero, ¿qué sucede cuándo se involucran las ideas de todo un equipo? ¡Allí es donde aparecen los resultados esperados.

Creatividad: pensar creativamente, ser original y espontáneo es algo que se les facilita a muchas personas. Y, de cara a los empleos que se requieren en la Cuarta Revolución Industrial, tener la capacidad de innovar, desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas es un factor que marca la diferencia.

Comunicación efectiva: iluminarse y que una idea brillante aparezca puede suceder en cualquier momento. ¿Pero, qué pasa si queremos desarrollarla? Siempre será importante tener esa capacidad para defender nuevos proyectos. Comprometerse con una meta e involucrar un equipo de trabajo puede marcar la diferencia entre humanos y máquinas. Éste resulta un gran desafío que, muchas veces, resulta minimizado.

Es importante destacar que todas las habilidades se pueden entrenar en la medida en que el individuo las identifique y esté dispuesto a desarrollarlas.

Marisa Piñeiro destaca que entre aquellas que deberían sumar los individuos para que haya un plus en su perfil y se destaque ante un proceso de selección se encuentran: