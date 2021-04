Un enfermero mostró su impactante cambio físico por la pandemia y se hizo viral

La irrupción de la pandemia de coronavirus nos afectó a todos, pero no hay dudas que mucho más al personal de salud que día a día tiene que lidiar con los pacientes y con las presiones para que el cuadro no llegue a consecuencias fatales. Un enfermero mostró su cambio físico luego de un año luchando contra el covid y las imágenes se hicieron virales.

El enfermero que realizó la comparación de su apariencia entre marzo de 2020 y la actualidad es Víctor Aparicio, un trabajador de la UFI del hospital Gregorio Marañón de Madrid. "Un año separan estas dos imágenes. Creo es evidente el cambio exterior. No os imagináis el interior", escribió junto al posteo que compartió en su cuenta de Twitter.

Soy enfermera de uci.

Un año separan estas dos imágenes.

Creo es evidente el cambio exterior.

No os imagináis el interior. pic.twitter.com/M5IoG5INZd — Víctor Aparicio (@victorAparicioM) March 31, 2021

Aparicio es portavoz de la Asociación de Sanitarios Necesarios y hace tiempo apareció en los medios españoles con cierta trascendencia para reclamar la contratación de más enfermeros y enfermeras para combatir el covid-19. Ahora, a un año de aquellas participaciones volvió a ver sus entrevistas y se fotografió para compartir sus cambios.

El tuit del enfermero se viralizó y por eso replicó la reflexión en su cuenta de Instagram, donde compartió aquel reportaje que le realizaron en "El programa de Ana Rosa" y ahondó en los evidentes cambios que ha sufrido tanto por fuera como por dentro.

"Mi barba era negra. No solo ha cambiado mi aspecto físico. Suplicábamos ser vistos. Suplicaba dejaran de vernos como números. Suplicaba no ser números. Suplicaba no vierais héroes. Tratábamos de que pusierais caras a esos números de los q tanto hablabais. No puede ser q olvidemos tan pronto y normalicemos no q jamás debió de ser normal", escribió Víctor Aparicio, uno de tantos enfermeros que le pone el cuerpo a la pandemia.