La Reina Nacional de la Vendimia se contagió de coronavirus y así lo cuenta

La Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous, contó por redes sociales que hace días dio positivo con respecto a la Covid-19, y charló con MDZ sobre su situación.

Mayra, en un evento de Vendimia.

"Por suerte ya estoy bien. Entre hoy y mañana me dan el alta. Pero realmente esta enfermedad no es un trámite o algo simple, como dicen algunos. Por lo menos esa es la conclusión que saco de mi experiencia personal. En mi caso, el coronavirus se manifestó bastante fuerte los primeros días en que me diagnosticaron", expresó la tupungatina.

"Realmente no puedo determinar dónde o cómo me contagié. Por mis actividades he estado moviéndome por diferentes lugares, y también voy al gimnasio. De más está aclarar que todo lo que hago, ya sea por trabajo o deporte, es cumpliendo a rajatabla los protocolos y las recomendaciones", nos cuenta Mayra.

Mayra en Tupungato.

"En estos días pude ser productiva desde otro punto de vista, porque le puse muchas pilas a mi tesis, para ya finalizar la carrera", avisó la joven. Mayra ya es periodista y estudiante de la licenciatura en comunicación.

"Quiero decirle a la gente que no nos tenemos que dejar estar ni bajar la guardia. No hay que dejarse de cuidar. Desde hace un año que convivimos con esta enfermedad, y veo personas que ya lo relativizan, o aflojan con los protocolos... y no está bueno", dijo Mayra.

"Estamos llegando a las temporadas frías, ya la segunda ola es prácticamente una realidad, por eso quiero hacer hincapié en que hay que cuidarse. Quiero aprovechar a todos los mendocinos y mendocinas que me han escrito cosas lindas y me han mostrado su amor por las redes sociales", cerró Tous.