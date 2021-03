Impulsan el tren de cargas entre Buenos Aires y Mendoza con conexión al Pacífico

El Consorcio Ferroviario Unión Pacífico (FCUP) que impulsa reactivar el ramal ferroviario de la Línea Sarmiento que unía Once (Buenos Aires) con General Alvear (Mendoza) y de General Alvear a San Rafael y Malargüe, de la Línea Gral. San Martín y de Monte Coman a Palmira y de allí al Paso Libertadores, renovó las autoridades en la asamblea que se llevó a cabo la semana pasada en Realicó, provincia de La Pampa. La intendenta local Viviana Bongiovanni fue electa vicepresidenta del consorcio y el Intendente de General Alvear, Walther Marcolini, fue electo Presidente.

La reunión que se desarrolló en el centro cultural, tuvo como objetivo elegir las nuevas autoridades, aprobar los balances de los años 2019 y 2020 y delinear la estrategia con el Gobierno Nacional para seguir impulsando el retorno del tren a lo largo de todo el corredor del Consorcio Ferrocarril Unión Pacifico, que abarca desde Once en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasando por la región pampeana, y la región del sur de San Luis y sur mendocino. La idea central es impulsar el corredor ferroviario a través de un sistema bimodal (tren camión) que atraviesa el paralelo 33 y que une el litoral Atlántico de nuestro país, con los puertos del Pacífico.

"Hay que recordar que durante el Gobierno del ex presidente Carlos Menem el ferrocarril fue desarticulado totalmente, concesionado, y donde varios pueblos fueron desapareciendo", remarcaron en el encuentro.

En este marco el Gerente General del Consorcio y Secretario General de la Federación Económica de Mendoza, Dr. Alejandro Orlando, explicó que el consorcio tiene en sus planes impulsar el corredor bioceánico para que las mercancías del Atlántico pasen al Pacífico y viceversa. Asimismo se impulsa también el transporte de pasajeros y el desarrollo de trenes turísticos. Para ello hay que reactivar alrededor de 1.400 kilómetros de vías entre Buenos Aires y Malargüe, tomando sectores que pertenecen a la Línea Sarmiento y San Martín y la construcción de nuevos tramos.

“Continuamos avanzando con el convenio con la UTE China Argentina. Es un trabajo arduo que lleva cerca de dos años. Lo novedoso para este tipo de negocios es que la UTE aporta al consorcio y al desarrollo de nuestro país la posibilidad de ejecutar la obra y conseguir la financiación necesaria para ello”, dijo Orlando. Cabe mencionar que la UTE está compuesta por las empresas chinas China Railway 17 TH Bureau Group Co. Ltd, China Energy Power Design Institute Co. Ltd y la empresa argentina Energía Patagónica S.A.

Por su parte el Intendente Marcolini, expresó que principalmente se fijó una estrategia de cómo trabajar con este proyecto a nivel nacional y con las provincias. “Es muy bueno que el interés chino se mantenga intacto”.

En tanto Bongiovanni señaló que es importante seguir trabajando en este proyecto ya que beneficiará no sólo a esta región sino a gran parte del país. "Este proyecto significa una gran oportunidad para unir el Atlántico con el Pacífico. Realicó está ubicado estratégicamente y el ferrocarril como medio de transporte es muy importante”. Agregó que "el objetivo es seguir trabajando para avanzar más rápido en la propuesta. El consorcio tiene el apoyo financiero a través de la UTE y eso genera más confianza, vamos por el buen camino".

Por último Alejandro Orlando, recordó que se encuentra pendiente de concreción una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni, con quien ya el consorcio se reunión en forma presencial y virtual y la conformación de una Mesa Ejecutiva de Trabajo entre el Ministerio de Transporte, el Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico y la UTE chino- argentina.

"En esta nueva instancia que se abre es necesaria la participación del empresariado nacional a fin de conocer la demanda de cargas que se podría aportar al Corredor del Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico. Por ello es muy importante que se sumen a hacer un trabajo conjunto todas las entidades gremiales empresarias de cada región como la FEM en Mendoza y las de alcance nacional como la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)", concluyó el directivo.

El Consorcio

El consorcio ferroviario que viene trabajando desde hace más de dos décadas para recuperar el ferrocarril está encabezado por Walter Marcolini y la vicepresidenta, Viviana Bongiovanni; el director Emir Félix, de San Rafael (Mendoza); el director Marcos Espósito, de Unión (San Luis); el síndico Juan Manuel Ojeda de Malargüe (Mendoza) y el síndico Hernán Viano, intendente de Rancul. Además la gerencia de explotación ferroviaria está a cargo de Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF) y la gerencia general a cargo de Alejandro Orlando (Secretario General de la Federación Económica de Mendoza).

En 2011 este Consorcio logró la operación del servicio de pasajeros entre Lincoln (Buenos Aires) y Realicó, extendido a General Pico en 2014 por similar proyecto elaborado como parte integrante del Eje Norte-Sur desde Rancul a Santa Rosa, por Realicó, General Pico y Catriló, que forma parte del proyecto integral.

Los números de la iniciativa interregional

Total incluyendo todas las conexiones con el corredor principal: 1.400 km de vías.

Proyecto integral: abarca vía, obras, señalamiento, comunicaciones, edificios de estaciones, playas, talleres, equipamiento, locomotoras, vagones y coches-motor. También capacitación de personal para trabajar en cada fase del proyecto y en la futura operación ferroviaria. Inversión total aproximada U$S 2.300 millones.

Tramos y etapas:

Etapa 1: Tramo Realicó (La Pampa) a Colonia Alvear Oeste y Carmensa (Mendoza), por Unión: reconstrucción integral.

Etapa 2: ramales del Sur de Mendoza, con dos fases:

A) Troncalización hacia Malargüe y reactivación general con la conexión a Lencinas y Palmira y renovación y/o reconstrucción según tramos. Conexión con Paso Libertadores.

B) Conexión internacional a Chile, tanto intermodal en nodos logísticos de frontera, como también mediante un nuevo enlace ferroviario físico en pasos a determinar (Las Leñas o Planchón Vergara). Obra nueva.

Acceso a la red ferroviaria chilena de trocha ancha, a la ciudad de Santiago y a tres puertos del Océano Pacífico.

Etapa 3: Mejoramiento y/o renovación de los ramales de conexión y circulación desde Realicó hacia el litoral fluvio-marítimo del eje Río Paraná (puertos y sectores industriales zona Rosafé, Villa Constitución, San Nicolás, Zárate y Campana), Río de la Plata (puertos de Buenos Aires y La Plata) y puertos atlánticos de Quequén y Bahía Blanca-Rosales. Abarca 11 complejos portuarios públicos, privados y mixtos con accesibilidad ferroviaria.

Etapa 4: Conexión estratégica con la Mesopotamia y países limítrofes: Eje estratégico penta-nacional (Argentina-Brasil-Uruguay-Paraguay-Chile). Nodo logístico en Mercedes y planta de bitrochaje ferroviaria en Zárate.

El proyecto también prevé desarrollos colaterales de cada economía regional, ya que el convenio firmado con la UTE dedica un capítulo a la posibilidad de inversión de capitales chinos en este sentido. A lo largo del corredor existen desarrollos, por ejemplo agrícolas ganaderos en la zona pampeana, en la zona del sur de mendoza y San Luis industrias vitivinícolas, frutihortícolas y mineras.

Además se proyecta el desarrollo de comunicaciones a lo largo del corredor.