Dolor otaku: falleció el cantante que le puso la voz al inolvidable tema de Dragon Ball Z

Una noticia llenó de dolor a los fanáticos del anime y a las miles personas que disfrutaron Dragon Ball Z durante su infancia, ya que se conoció que falleció a causa del coronavirus el actor de doblaje Ricardo Silva. El cantante había sido quien le puso la voz a la recordada canción de introducción del anime basado en el manga de Akira Toriyama, Cha-la-head-chala.

Según informó el medio mexicano El Universal, Silva había sido hospitalizado por covid-19 hace sólo algunos días. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por René García, quien fuera compañero de elenco en Dragon Ball Z como la voz de Vegeta.

"Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre", escribió García en su cuenta de Instagram haciendo ilusión a la canción "Cha-la-head-cha-la", escribió el actor de doblaje.

Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho. pic.twitter.com/IwtURZrAsK — Rene Garcia (@renegarcia900) February 8, 2021

La cuenta de Twitter de Silva realizó una última publicación con un mensaje póstumo del cantante, quien también le puso su voz a canciones de Digimon e Impacto Rojo. "A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz", dice la publicación.

Queridos amigos y familia pic.twitter.com/6po8BnNov6 — Ricardo Silva E. (@Ricardo_Silva_E) February 8, 2021

"Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné", escribió Silva. "No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música", sigue el mensaje. "No importa lo que suceda... yo ya estoy bien", cierra.