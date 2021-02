Vuelta a clases: la difícil decisión que deberán tomar los padres con sus hijos

Ya falta menos de una semana para que las familias alteren una vez más sus rutinas. Comienzan las clases y esta vez será con una modalidad diferente. Algunos, podrán ir a la escuela todos los días y en jornada completa, otros medio día, algunos semana por medio, habrá quienes asistan días salteados.

Esta realidad ha llevado a las familias ha reorganizarse y tratar de que en los horarios que no estén cubiertos con la escolaridad obligatoria, los pequeños estén con algún adulto responsable.

En épocas normales sin coronavirus, esos horarios podría cubrirlos algún abuelo, pero ahora pandemia en medio, no pueden hacerlo. A eso se suma que los horarios serán muy diferentes.

MDZ consultó con varias familias que expusieron realidades disímiles en este sentido. Algunos de ellos ya tienen la certeza de que sus hijos concurrirán a la escuela en jornada completa y sin interrupciones, por lo que no habría mayores inconvenientes. Otros, podrán llevarlos a sus lugares de trabajo.

Mientras, un tercer grupo, aún no soluciona el inconveniente porque todavía desconocen cómo será la modalidad de escolaridad. Además, explican, no pueden dejar a los pequeños en cuidado de sus abuelos porque estos están en edad de riesgo y no quieren exponerlos.

Por esto, las niñeras y los jardines empiezan a organizarse y tratar de encontrarle una solución a las familias. Según pudo conocer este medio, una niñera cobra aproximadamente entre 150 y 160 pesos la hora de cuidado y es una opción para aquellas familias que, a pesar de las licencias que lanzó el Gobierno nacional, no pueden faltar a su trabajo o no cuentan con algún adulto que se encargue de ellos los días u horarios que no estén en la escuela de forma presencial.

Otra opción son los jardines. La municipalidad de Ciudad, por ejemplo, permitió a los jardines maternales a trabajar con chicos de hasta 12 años. Por esto, muchos de ellos se han adaptado a este nuevo permiso, aunque otros han decidido seguir trabajando con los más pequeños.

"En mi instituto he decidido no recibir niños tan grandes porque por un lado, el jardín está adaptado para niños chicos pequeños, de modo que niños de 8, 9 o hasta 12 años se aburrirían en el lugar", comentó Evelin del jardín Abra K Dabra. "Lo que pasa es que una mamá por ahí necesita dejarte a un pequeño de dos años con uno de ocho que quizá ese día no tuvo clase y yo no podría separarlos por edad", explicó.

A pesar de ello, Evelin comentó que ya ha recibido consultas de las familias para poder llevar a sus hijos los días que no asista al colegio. Lo mismo manifestó Julieta Lelio, psicóloga y responsable de Clown, "algunos papás ya me han preguntado", dijo. Sin embargo, "ya tenemos casi todas las salas ocupadas con niños de nivel inicial y maternal, y por espacio y protocolo no podemos recibir más niños, por lo que este servicio no lo vamos a poder dar".

En tanto, una respuesta la ha elaborado el jardín Blue Kinder, quienes en el marco de "una necesidad que presentan los padres en el contexto actual" crearon una "sala de contención" para ampliar el rango de edades que reciben y poder atender a chicos de 4 a 6 años.

A pesar de poder recibir a niños más grandes, al igual que Abra K Dabra, no lo harán porque eso implicaría habilitar nuevos espacios y contratar a maestras especializadas en ese acompañamiento. En este sentido y para hacer frente a la necesidad de las familias de contener a sus hijos fuera del horario escolar, esta sala estará disponible en turno mañana y tarde. También dispondrán de un servicio de acompañamiento pedagógico en casa.

Según explicaron desde esta institución, esta decisión se tomó luego de que padres y madres solicitaran que se ampliara el rango de edades que reciben ya que no tienen cómo contenerlos mientras ellos trabajan.

Así, las responsables del jardín maternal Blue Kinder comentaban a MDZ cómo lograron adaptarse a los desafíos de este 2021 en materia educativa.