Los últimos temblores dejaron un monumento histórico mendocino al borde del derrumbe

En el bellísimo y desolado desierto del departamento de Lavalle está la Capilla del Rosario, junto al pueblo de Guanacache. Con más de 300 años de antigüedad, este monumento histórico y emblema de la cultura de los Huarpes con paredes de adobes, techo de carrizo y tortas de barro y paja es típico de la época colonial y tan importante para la región que desde añares ya se considera una insignia del departamento.

Es allí donde cada año miles peregrinan el día de la fiesta de la Virgen del Rosario. En su retablo simple, con hornacina central, está entronada una de las imágenes más antiguas de esa advocación mariana, que llegó desde Chile. Es allí mismo donde se encuentra la tumba de Tropero Sosa, quien fuera un eficaz colaborador logístico del Gral. José de San Martín para gestar la campaña libertadora; así como la de varios caciques de pueblos originarios.

Lo cierto es que este edificio histórico ha sufrido las inclemencias de la naturaleza y el tiempo, y este último 18 de enero el sismo de más de 6 grados en la escala de Richter que se produjo unos quince minutos antes de que terminase el día con epicentro a 57 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan causó nuevos daños que agravaron su situación.

"El día martes 26 de enero de 2021 en comitiva enviada por el intendente Roberto Righi, recorrimos desde la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, junto a Daniel Quiroga -presidente de la Comisión de amigos de la Capilla de las Lagunas del Rosario- y otros vecinos, el Ing. Daniel García Gei (experto en apuntalamientos), la Arq. Ana María Correas y la Arq. Ana María Castillo -Jefa de Turismo del municipio-; para constatar los efectos del sismo del día 18/01; elaboramos un informe y consensuamos juntos a la comisión, un plan de acción y de obras técnicas que elevaremos a las autoridades nacionales de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, con quienes ya hemos estado en contacto para su financiamiento", informaron desde el municipio.

La historia para lograr la recuperación de la capilla

"Entre el año 2017 y 2018 se hizo un diagnóstico de la capilla, luego de un estudio previo elaborado por profesionales de la construcción, así comenzó este camino" explicó a MDZ la Arq. Anna María Castillo.

"En ese entonces, la construcción ya tenía daños hacia el sur: la pared se estaba despegando, y por ello hicieron un proyecto de apuntalamiento. Sin embargo, en ese momento no estaba de acuerdo con el mismo el presidente de la Comisión de la Capilla de ese entonces, de hecho hasta se llegó a decir que no querían el apuntalamiento porque se iba a parecer a un corral de animales, por eso no prosperó", siguió el relato la Jefa de Turismo de Lavalle.

"Al cambiar las autoridades, cambió también el presidente y asumió Daniel Quiroga, quien se mostró mucho más abierto; además de demostrar muchos más conocimientos en construcción. Puedo decir en forma personal que este hombre ha estado en restauraciones anteriores y le pone sangre, sudor y lagrimas a los esfuerzos por cuidar este monumento: ama la Capilla", expresó Castillo.

"A partir de estos cambios, hicimos una reunión, con el ingeniero Daniel García Gei -con quien estamos en una red de tierras-, y él nos dio una propuesta, y una opinión sobre la posible consolidación de la Capilla".

"En agosto de 2019, el ingeniero solicita a Quiroga que coloquen una serie de testigos de yeso en determinados lugares dejando asentada en ellos la fecha en que fueron puestos, para así poder analizar los movimientos que se pueden ir sucediendo en ese sector. Cabe aclarar que el 90% se ubicaron en el lado sur de la Capilla, la zona más comprometida".

"El apuntalamiento comienza a hacerse el 4 de noviembre de 2019, previa reunión con la comunidad del lugar (asistieron más de 50 personas), en la que se explicó la problemática de la Capilla y se dejó en claro que era indispensable, hasta conseguir los fondos de la Nación, hacer el apuntalamiento para prevenir problemas por cualquier movimiento sísmico. La comunidad estuvo de acuerdo, se firmo un acta y dieron el permiso para proceder con esa opción".

"Al mismo tiempo, teníamos un diálogo fluido con la Comisión Nacional de Monumentos. La Lic. Teresa de Anchorena, quien es la presidenta de la mencionada comisión, visitó la capilla hace años y se quedó prendada del lugar. Desde ese entonces logramos acceso directo a comunicarnos con ella, y de hecho le íbamos mandando material y fotografías de cómo se iba trabajando", sigue Castillo.

"En febrero de 2020, en el acta número 3 de la Comisión Nacional, consta que se realizó el apuntalamiento de la capilla en espera de la reparación porque tiene fisuras importantes", asegura la funcionaria municipal.

"Por el sismo del 18 de enero del 2021 nos contactamos urgente con los vecinos, y le pedí a Daniel Quiroga que fuera a la Capilla y labrara un acta constatando los daños y como habían crecido las fisuras. El fue con Elsa Videla, la secretaria, y relevaron cada uno de los testigos de yeso, anotando las variaciones, midiendo incluso los centímetros o milímetros que habían variado", explica la arquitecta.

Las conclusiones

"Cabe aclarar que previo al sismo, se retiró todo el revoque soplado existente y se realizó nuevamente, incorporando al revoque fino tabaco de hormiga y baba de penca: este último componente sirve como impermeabilizante natural de muros de tierra", detalla la arquitecta. "Además hace un par de meses la comisión de la Capilla ha estado renovando los revoques en barro grueso y fino con personas idóneas de la comunidad lavallina ad honorem: esto es una muestra más del interés de la comunidad en preservar su capilla".

Debido a los temblores del mes de enero, Castillo explica que "la Capilla sufrió un asentamiento en el lado sur, y al mismo tiempo, el muro ha cedido también hacia el sur. Todo es mas visible en el campanario. Inmediatamente nos comunicamos con el ingeniero García Gei. Hicimos una visita técnica, agregamos nuevos testigos y solicitamos allí distintos proyectos de consolidación posibles para consensuarlos con la comunidad del lugar y la Comisión Nacional dependiente de Cultura, pues teníamos un proyecto que por los cambios de la realidad, quedó obsoleto".

"Juan Jaime, Director de Desarrollo Económico y Turismo de Lavalle, se contacta con Teresa de Anchorena y a través de ella se nos pide que se hagan avances, que los vayamos comunicando, y que ellos conseguirían fondos para lograr la consolidación necesaria".

"Realmente la comisión del lugar ha hecho un trabajo excelente: han adquirido en todo este tiempo conocimientos técnicos, y tener personas capacitadas en la misma comunidad para poder ver y analizar la realidad de la capilla es fundamental. El trabajo interdisciplinario entre Municipio, comunidad presente y Nación, es esencial para lograr detener el deterioro".

Con respecto a este nuevo proyecto de consolidación, se consensuará con la gente de Obras Públicas del Municipio, y será entonces enviado a la Nación para que manden los fondos, que están garantizados. Si por alguna razón estos demoran, el municipio se hará cargo, porque la capilla es un emblema y es prioridad", cerró la Arq. Ana María Castillo.