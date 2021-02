Encontraron muerto en una celda a un hombre detenido por un femicidio

El hombre detenido bajo la acusación de haber asesinado a puñaladas a su expareja delante de sus hijos de 5 y 3 años en una vivienda de la localidad bonaerense de Marcos Paz fue encontrado muerto esta tarde en el calabozo donde estaba alojado, y se investiga si se envenenó antes de ser capturado ayer, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Carlos Soruco Fernández (32), de nacionalidad boliviana, quien permanecía detenido en la comisaría 1ra. de Mercedes a la espera de ser indagado por el femicidio de Vanesa Carreño (29), asesinada de 13 puñaladas, según reveló la autopsia realizada esta tarde.



Voceros judiciales informaron que el hallazgo se produjo en la tarde del domingo en una de las celdas de la mencionada seccional, donde fue encontrado Soruco Fernández tirado boca arriba y sin signos vitales.



El hombre había sido trasladado ayer por la mañana desde el destacamento de Mariano Acosta hacia la comisaría de Mercedes, donde permanecería alojado hasta ser indagado mañana por el fiscal el fiscal Pedro Illanes, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Mercedes, quien le imputaba el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido mediando violencia de género”, que prevé una pena de prisión perpetua.



Fuentes judiciales informaron que el acusado manifestó sentirse descompuesto, tras lo cual fue atendido por personal médico y luego regresó al calabozo, en el cual estaba solo.



De acuerdo con el médico legista que constató la muerte de Soruco Fernández y revisó el cadáver, no tenía signos de violencia, y el fiscal Illanes ordenó que se practique la operación de autopsia.



Es que los investigadores sospechan que el imputado puede haber ingerido algún tipo de veneno antes de ser capturado el viernes por vecinos en un campo de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo.



En ese sentido, Soledad Carreño, una de las hermanas de la víctima, ayer dijo a la prensa: “"Mi tía me llamó de Mariano Acosta que mi cuñado la había llamado y le dijo ‘cuidame a mis hijos que yo voy a tomar veneno, ya no puedo más'".



El próximo lunes está previsto que se realice la necropsia al cuerpo de Soruco Fernández en la morgue judicial de Lomas de Zamora.