Una escuela suspendió las clases presenciales por no tener agua

El establecimiento 4-073 'Adolfo Bioy Casares', ubicado en el barrio Infanta, anunció que no iniciará las clases en forma presencial debido a que no tiene agua desde los primeros días de enero y la Dirección General de Escuelas (DGE) no le resolvió ese inconveniente.