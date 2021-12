Tuvo una cita, él le hizo una "devolución" y desató la polémica

"Me pasó lo más bizarro y patético: un pibe me hizo una devolución post cita. Perdí la fe en la humanidad", escribía Rupert en un tuit que complementó con la captura del chat en el que él le decía cómo debería actuar en futuras citas.

En tiempos de mansplaining el mensaje no tardó en replicarse. Entre las primeras respuestas, alguien sugiere que hay reglas esenciales que deberían respetarse. "Me canso de ver posteos donde la mina publica un chat por la mitad con un chabón y lo trata de boludo: 1- Habría que ver la conversación completa. 2- Si el chabón era un boludo, porqué lo elegiste para salir. Siempre la hegemonía por lo general tapa la sapiofilia y el oído...3- Las conversaciones privadas no se publican, de última hablalo con él, decile que no te gustó y resolvé como adulta. 4- Hay una tendencia sexista a repudiar cualquier cosa que no les gusta de un hombre. No veo tipos publicando conversaciones (yo tengo unas cuantas)", escribía alguien que se hace llamar Oveja en Twitter.

Pero la conversación no fue hacia allí. Sino que más personas comentaron sus experiencias de hombres haciendo comentarios no solicitados sobre cómo las mujeres deberían presentarse en redes sociales como Tinder o cómo deberían actuar en citas. "Nos cruzamos con el mismo pelotudo", comentaba Mica junto con la captura del chat de una red de citas en el que él le decía cómo escribir su biografía.

Me parece que nos cruzamos con el mismo pelotudo pic.twitter.com/ERPu3GoemG — Mica. (@MicaRedrum) December 8, 2021

La mayoría de las respuestas evidenciaron justamente esta actitud de marcarle al otro cómo debe ser . Por supuesto, esto llevó a algunos a hablar de la superficialidad del comentario sobre el vestuario y el aspecto físico. Y a muchos más a poner en cuestión el término mansplaining acuñado hace años por Lily Rothman para referirse a "un hábito que consiste en explicarle a otra persona sin tener en cuenta el hecho que esa persona sabe más sobre el tema. Es un comportamiento que suele darse de forma habitual por parte de hombres hacia las mujeres".

"Dice cosas como si fuera un profesor dando un devolución de un tp", dijo un usuario de la red. Y alguien más comentó: "Es increíble como los hombres tienen una opinión sobre todo.. por qué no aprenden a cerrar un poquito el orto?". El foco del debate se centró justamente ahí: ¿hasta qué punto es legítimo que alguien de una "devolución" que otro no solicitó?

Según el forense español Miguel Llorente, especializado en violencia de género, este tipo de actitudes se enmarcan en una serie de micromachismos. El especialista explica que "el hombre difícilmente se va a meter a la cocina para decirle a su mujer cómo hacer un huevo frito, pero en un espacio en el que su hombría se ve cuestionada, recurre a esta forma de machismo e imposición por la cual trata de dominar a la mujer a través de una explicación aparentemente inocente".

Llorente aclara que "la intención es la de demostrar su posición de superioridad en aquellos espacios que cree que le corresponden. Por lo mismo hay algunos terrenos que facilitan más este tipo de conductas".

Si bien muchas de las reacciones que cuestionan la "devolución" del chico de la cita son de mujeres que atravesaron experiencias similares, también son muchos los hombres que marcan cómo desubicada esa actitud. Hubo quienes llevaron a colación el tema de Sara Bareilles, King of anything. Allí la artista canta: "Hombre, tienes opiniones, todos tenemos derecho a ello, pero yo nunca te pregunté (tu opinión), así que déjame darte las gracias por tu tiempo, e intenta no malgastar el mío más. Y lárgate rápido de aquí".

Quizás sea clave pensar en las propias actitudes. ¿Alguien está libre de haber dado una opinión que nadie le pidió?