Suba de casos: cómo funcionarán los centros de testeos covid-19

El mes de diciembre trae corridas y tensiones. Una reunión de fin de año notifica un caso positivo de covid-19. Las personas que participaron del convite concurren ansiosas de una respuesta sobre su situación de contacto estrecho. ¿Podré pasar el 31 con la familia? Es una pregunta que suscitó aglomeraciones en las puertas de los sitios de testeo frente a la suba de casos. Entre quienes buscan vacunarse a último momento quizá para poder viajar y aquellos que quieren despejar dudas sobre una posible infección, las filas en los centros de salud y de vacunación en la provincia de Mendoza, como en otras ciudades del país, están cerca del colapso.

Esta semana la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti comunicó nuevos tiempos de aislamiento según sea el caso. Si se trata de una persona que confirmó mediante test PCR su positivo de covid-19 y tiene el esquema completo de vacunación, deberá aislarse siete días. Si no se inoculó, diez días.

En el caso de ser contacto estrecho de alguien confirmado con coronavirus se considera positivo por nexo epidemiológico. Si esta es la situación y la persona está vacunada y no tiene síntomas, son sólo cinco días de aislamiento. Sin vacuna, son diez.

"Incrementó sustancialmente la demanda de vacunas con las últimas medidas que se tomaron" sentenció el director de Salud de la Municipalidad de Godoy Cruz, Martín García. "El martes fue el día de mayor afluencia de gente, luego se fue organizando para que se pudiera abordar tantas personas y el espacio para esperar fuera el adecuado".

¿Dónde me vacuno?

Cada día hay más personas que se suman afortunadamente a la campaña de inmunización. Entre el apuro por las fiestas y las vacaciones que invitan a relajarse en reuniones sociales, en pleno aumento de casos, la demanda creció exponencialmente.

La primera recomendación es buscar un centro de vacunación que sea cercano al lugar dónde vivís. Si tenés dudas sobre dónde están vacunando en tu barrio, en la página del gobierno provincial está la lista de vacunatorios. La municipalidad de Ciudad de Mendoza donde funciona uno de los centros más concurridos tendrá horarios especiales para este fin de año.

En el caso de Godoy Cruz, Martín García compartió en MDZ Radio la disposición de vacunas en los distintos centros habilitados a tal fin que abren a partir de las 7.30 am. "No solamente tenemos el parque Estación Benegas sino que también pueden acercarse a la ex Dinaf en Armani al 1800. Después están los centros de atención primaria de salud (CAPS) que hace poco tiempo empezaron a vacunar: Caps N° 168 La Estanzuela, Caps N° 8 B° Huarpes, Caps N° 30 Dr. Aldo Dapas (Colón 330). Allí se puede acceder a la vacunación sin turno".

Por fuera de los puntos fijos, desde Salud de Godoy Cruz advierten que "todos los días un camión de vacunación móvil se dispone en distintos puntos del municipio. Esto estará publicado siempre en la web oficial entre los jueves y viernes de cada semana" comentó García.

¿Dónde se realizan los test rápidos?

Los test se distribuyen desde la provincia a los municipios. Cuando se habla de "test rápido" nos referimos a los test de antígenos que se realizan y entregan resultados en el momento. Vale aclarar que la recomendación para aquellos que no desarrollen síntomas y hayan tenido un contacto estrecho es realizarlo a los cinco días para que el resultado sea confiable ya que antes puede arrojar falsos positivos. Hasta ese momento tal como se indica, la persona deberá aislarse.

Hoy, 31 de diciembre se atenderá en horarios especiales y ya el domingo se retoman los horarios habituales. En el caso de Godoy Cruz, se atenderá en el Caps N° 30 Dr. Aldo Dapas (Colón 330) de 9 a 17hs. En Luján estará disponible el Centro de Salud de cabecera N° 31 de 9 a 17hs. Si vivís en Maipú, podrás asistir a realizar el testeo al CAPS nro. 60 de 9 a 14, al Hospital Paroisien de 9 a 17hs y en el metropolitano de 9 a 17 hs.

