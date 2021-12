Es legal el pase sanitario o pueden apelar la medida

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que a partir del 1 de enero regirá para todo el territorio nacional el pase sanitario. A través de él, mayores de 13 años están obligados a mostrar su calendario de vacunación completo para ingresar a locales bailables, discotecas o salones de fiestas. También será una condición para participar en viajes grupales: egresados, estudiantes o jubilados; y para presenciar eventos masivos en los que la concurrencia supere las mil personas.

Ignacio Maglio, abogado miembro de la Fundación Huésped y ex miembro del comité de bioética de la UNESCO, habló en MDZ Radio sobre si esta medida del Gobierno nacional corresponde o no, desde su interpretación jurídica, y explicó los motivos: "Es una decisión sanitaria que tiene que ver con el aumento de casos, que si bien no está siendo exponencial sí es considerable. Sumado a la aparición de casos de la nueva variante, ómicron", comenzó argumentando.

Maglio también dijo que estas medidas siempre generan discusiones porque plantean un dilema: "Restringir un derecho individual, una garantía, como puede ser la libertades con el propio cuerpo; frente a la protección de un interés superior o de mayor contundencia ,como es la salud colectiva y la prevención de la propagación del virus. Entonces cualquier alternativa se transforma en un nuevo problema, por eso el dilema".

Pero para el abogado, la clave es elegir aquella opción que tenga menos riesgo, menos afectación de garantías constitucionales y al mismo tiempo que promueva mejoría en la salud colectiva.

El pase sanitario regirá para eventos masivos al aire libre.

Entonces se le consultó si es posible hacer ese equilibrio. "Creo que sí, he leído los fundamentos del Boletín Oficial respecto al pase sanitario y, si bien lo que dicen personas como el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, -que al no ser obligatoria la vacuna, no se pueden prohibir actividades-, esas actividades son consideradas de riesgo epidemiológico incrementado. Entonces ahí creo que está la clave. No se están impidiendo asistir a actividades esenciales para una persona, sino aquellas que son de riesgo, que son claras 'bombas epidemiológicas', como encuentros masivos o encuentros en espacios cerrados".

Respecto de aquellas personas que no se quieren vacunar pese a no ser antivacunas, sino que le tienen desconfianza a esta en particular, Maglio dijo que "hay que generar procesos de comunicación transparentes y oportunos. Porque, por un lado, si uno interpreta la ley, la vacunación contra el covid tranquilamente puede ser una estrategia obligatoria y compulsiva. A pesar de que el Gobierno no la ha incorporado en el calendario de vacunas obligatorias".

Por otro lado, mencionó que esas personas creen que las vacunas no son efectivas o que no son seguras. Entonces, "ya con el 80% de los argentinos con 1 dosis y el 68% con 2 dosis y con miles de millones de dosis en todo el mundo, donde no se ha registrado ningún efecto un adverso grave vinculado con la vacunación, podemos decir claramente que es una vacuna eficaz y segura".

Por todo lo que "debiera haber un procesos de comunicación oportunos, transparentes y efectivos, donde la gente pueda tener claridad sobre este punto", combinado con la aplicación del pase sanitario, concluyó Maglio.