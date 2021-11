Cómo gestionar la visa estadounidense de forma correcta

La solicitud de argentinos de visas para emigrar a Estados Unidos ha crecido. Para conocer sobre cómo funciona este fenómeno, MDZ Radio habló con Martín Litwak, abogado experto en estructuración y preservación de patrimonios, quien dijo que “hay diferentes caminos, pero la clave es optar por el correcto, ya que no todas las visas son iguales” y cada una depende de los objetivos de la persona.

En tal sentido, comentó que entre las más populares están las de inversión en proyectos propios, como inversor pasivo. Hay otras de estudio o trabajo y tantas otras, por lo que en esto es importante escoger la más adecuada a los objetivos a largo plazo de quien busca trasladarse a Estados Unidos.

“En general las más demandadas son las de inversión, o sea la E2, y la EB5. En el primer caso, tiene el atractivo fuerte de que no tiene un mínimo de inversión mientras que en el segundo, es de 500 mil dólares”.

Y agrega: “Emigrar a Estados Unidos no es como ir a Uruguay, donde si demostrás que si podes vivir no te piden más nada”, por lo que “sin plata, la única opción es venir eventualmente a hacer una visa de estudio, generar contactos y transformar la visa en una laboral”.

“El tema no es que sea imposible, hay ciudades con mucha afluencia de extranjeros donde hay gente que entra ilegal, arma una compañía para poder facturar y trabajan en lugares de mayor informalidad. Hay todo un circuito de médicos que atienden a gente ilegal, en la escuela no piden documentación, pero entrás en un circuito en el que no podés salir del país”, concluyó.