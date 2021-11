Se fue de Argentina hace 24 años, vive en México y fiscaliza por su fe en el país

Noticias e historias de expatriados no faltan, y todos conocemos a alguien en esa situación. Después de instalarse fuera del país son muchos los que extrañan las costumbres argentinas y a sus afectos, pero no tantos los que siguen comprometidos en cada elección. Paul Beller se fue del país en 1997 y hasta hoy sigue siendo votando y siendo fiscal en el lugar que esté.

Los primeros diez años en Canadá, los siguientes cuatro en Perú y los últimos diez en México. El trabajo de Paul Beller lo llevo a moverse junto con su familia por distintas culturas de todo el continente, sin embargo, nunca dejó de votar en las elecciones argentinas por más de que no tenga obligación.

“Me siento tan argentino como cuando vivía en la Argentina y tengo la necesidad de expresarme en las elecciones. Sigo muy en contacto con la situación política y económica del país. Me importa mucho lo que pasa allí. Quiero lo mejor para la Argentina y con mi voto estoy aportando mi granito de arena. Al votar pienso en mi querido país, mi familia, mis amigos y todos los seres queridos que luego tendrán que vivir con el gobierno que salga electo. Porque quiero lo mejor para ellos y todos los argentinos, siento la necesidad de aportar con mi voto”, asegura.

Embajada argentina en México, donde se llevan a cabo las elecciones.

Ya instalado en México, el argentino fue por más y decidió convertirse en fiscal, y las de este año no son una excepción. “Empecé a fiscalizar hace unos años para ayudar en lo que estuviera a mi alcance para que en la mesa que me toque fiscalizar pueda garantizar que el proceso electoral se llevó con trasparencia. He escuchado muchos reclamos de irregularidades que atentan contra la democracia, entonces de esta manera estoy contribuyendo a asegurar que se refleje la voluntad de los votantes que asistieron a mi mesa. Esta va a ser mi quinta participación, dos en el 2015, una en 2017 y otra en 2019”, cuenta Paul.

Sin embargo, la experiencia de votar en Argentina no es la misma que hacerlo en otro país. Como primera instancia debemos destacar que en el exterior se utiliza la boleta única, algo que Paul Beller, quien tuvo experiencias con ambos modelos, reconoce como “mucho más práctico, económico y trasparente” y desea que en nuestro país se pueda aplicar el mismo modelo.

Ejemplo de la boleta única en México, correspondiente a CABA.

Por otro lado, un factor que distorsiona la experiencia de elegir a los representantes argentinos desde el exterior es la diferencia horaria. Con tres horas menos que acá, Paul recuerda “La diferencia horaria hace que estemos recibiendo noticias de los resultados cuando las mesas en el exterior todavía están abiertas. La última elección me tocó hacer el escrutinio de la mesa para cuando Mauricio Macri ya había aceptado la derrota. El conteo ya no tenía sentido porque los resultados de mi mesa ya eran irrelevantes”.

Votar es un derecho que nos une como argentinos y es la mejor manera de expresar nuestras voluntades. Más allá de las rarezas y dificultades de ejercerlo a más de 7000 km de distancia, Paul Beller decide hacerlo en cada elección con una cuota de optimismo, “si bien hemos vivido de crisis en crisis, sigue siendo un país con enorme potencial. Solo falta que los argentinos nos pongamos de acuerdo en construirla pensando en el bienestar de las próximas generaciones, y no en el cortoplacismo de ganar una elección. ¡Viva la Argentina!”, asegura, emocionado.