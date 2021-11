Es argentina, tiene 8 años y es furor en las redes por enseñar a hablar chino

Emma, como ella misma se hace llamar en Instagram- tiene ocho años. Nació en Ezpeleta, partido de Quilmes, y fue reconocida como la bookstagrammer de habla hispana más joven. Pero no sólo habla de libros en sus redes sociales sino que también comparte algo de su pasión por la computación y la programación y brinda tips de chino mandarín, idioma que está estudiando. "Hay que sacarse el miedo y animarse al chino mandarín o el idioma que te gusta", dice en uno de los posteos relacionados con esta lengua.

"Nihao significa 'hola', así que la traducción de mi usuario sería: Hola, Emma", explica la protagonista de esta historia, que quedó fascinada con Mendoza cuando, hace ya dos años, viajó para visitar a sus primos que viven en Godoy Cruz.

Emma en el cerro Arco, en Mendoza.

Creó su cuenta de Instagram pensando en que podría incentivar en otros chicos un hábito que la hace feliz: la lectura. "Hay dos bookstagrammers que me gustan: El poder de los libros y Leete Tutti. De El poder me gustan los reels y a Leete Tutti la sigo porque se le entiende muy bien, escribe muy bien", comenta Emma.

Tanto su papá, Tomás Jerez, como su mamá, Analía Leonardis (que es coach de agilidad), acompañan a Emma en la aventura de compartir contenidos en redes. "Ella tenía muchas ganas de compartir las cosas que leía", comenta Tomás y añade: "Y después sumó la parte de chino, que es algo que le gusta mucho".

El primero en incursionar en el chino fue Tomás. Y él fue quien la inspiró a aprenderla. "Cuando tenía unos 5 años sabía decir Hola en chino", dice orgullosa. "Miraba los libros de chino de mi papá y me empezó a gustar. También jugué a un juego de China y me empezó a gustar más. Lo que más me divierte es la pronunciación", confiesa Emma.

Estudia en la Asociación Cultural Chino Argentina y durante la pandemia tuvo, como millones de chicos en todo el país, lecciones virtuales. En ese contexto, hace exactamente un año, Ana Kuo, presidenta de la organización, la invitó a recorrer el edificio que la misma tiene en el barrio de Belgrano. Algunos compañeros la cargan y le dicen "Hola Chino Mandarín", pero dice que otros la felicitan por tener esa inquietud por aprender.

Según sus padres, el empeño que Emma pone en aprender cosas nuevas tiene que ver con que desde muy pequeña la estimularon para que gozara de la lectura. Recuerdan que aprendió a escribir con videos animados de YouTube cuando iba a prescolar. Y ahora, recomienda libros. Uno de ellos, esencial para acercarse a la cultura china, es Nü Wa arregló el cielo, "una leyenda china muy bonita", aclara Emma.

Emma grabó, en chino, un video exclusivo para MDZ. "Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emma. Quiero ir a Mendoza porque me gusta las montañas y su gente", dice.

Estudió programación y hace un año empezó a estudiar para hacer video juegos. "Querría hacer un videojuego que se haga famoso", sueña. Usa su tiempo libre leyendo y jugando en la plaza. También se divierte jugando Roblox.

Mientras sigue con sus recomendaciones literarias y sus lecciones de chino -las que toma para aprender y las que graba para compartir lo que sabe- Emma sueña con conocer China. “Cuando sea grade quiero programar robots o naves. Me gustaría vivir en China”, concluye.