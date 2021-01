Además de Argentina: otros países piensan en colocar una sola dosis de la vacuna para inocular a más personas

La escasez de vacuna y la voluntad de inocular a la mayor cantidad de personas posibles ha hecho que diferentes países se replanteen la vacunación y decidan, tal como planteó el gobierno argentino, colocar una sola dosis y alcanzar a más gente inmunizada con la primera parte del medicamento.

Se sabe que el gobierno argentino se plantea no entregar la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera, sino destinarlas a otras personas. Esto lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, quien dijo que “en este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote”.

Las repercusiones por estos dichos llevaron a pensar si realmente es posible atrasar la colocación de la segunda parte de la vacuna o si eso no le quita eficacia. Pero también, trasladó la mirada hacia otros países que ya decidieron realizar esto.

La concreción y la eficacia de las vacunas es histórica y se produjo en un tiempo récord. Sin embargo, la producción de las mismas en el mundo lleva mucho tiempo, de modo que su llegada a los diferentes países se ralentiza a pesar del esfuerzo de las farmacéuticas en llegar a todo el mundo.

Esto ha provocado que el Reino Unido se convirtiera en el primer país en plantear la posibilidad de retrasar la segunda dosis y colocarla pasados los 21 días recomendados de modo tal de poder inocular al doble de personas. Por esto Inglaterra ya comunicó a los trabajadores de la salud que deberán reprogramar sus turnos y priorizar la vacunación de la mayor cantidad de personas.

Esto fue incluso recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que estima que es viable provocar esta diferencia entre una y otra colocación dadas las "circunstancias excepcionales" que vive el mundo.

De acuerdo a la recomendación de los expertos, las vacunas están pensadas para ser colocadas con una diferencia de entre 21 y 28 días. Pero existe la posibilidad de que la segunda dosis pueda ser colocada 12 semanas posteriores a la primera. Según explican, en estos tres meses la persona puede completar la inmunización.

Según indica Infobae, el especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston, Chris Gill, sostuvo que una sola inyección de Pfizer puede ser muy eficaz y lograr una cifra alta del 80 o 90%. Por su parte, Moderna manifestó que entre los voluntarios que recibieron una sola dosis de la vacuna mostraron una eficacia similar a la de Pfizer.

Howard Forman, experto en salud pública de la Universidad de Yale, consideró que "ligeros cambios en lo que ya hemos recomendado pueden marcar la diferencia para aprovechar mejor las vacunas que tenemos".

La decisión que plantea Vizzotti, va entonces con los planteos del mundo y fue sugerida por el infectólogo Roberto Debbag días atrás. Consultado por Infobae, el médico dijo que “en un país donde no se tienen acuerdos rápidos ni cantidad de vacunas garantizadas, no sé si no debería empezar a explorar la posibilidad de intentar contener la situación epidemiológica con una sola dosis”.

Sin embargo, se desconoce la eficacia de una sola dosis de la Sputnik V, que es hasta el momento la única vacuna que está en Argentina. Se sabe que la misma trabaja don dos vectores diferentes, de modo que su diseño está producido para lograr inmunidad luego de dos dosis.