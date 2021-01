Ivermectina, la droga que cada vez más provincias usan contra el covid

Ivermectina: actualmente las revisiones serias (como la de PAHO) encuentran evidencia de certeza muy baja (https://t.co/ID5y694KOv)



GRADE recomienda que estos resultados se comuniquen así: "The evidence is very uncertain about the effect of X on outcome"(https://t.co/6AMqIdkmxh) pic.twitter.com/hu7R9KFnAF