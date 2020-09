El cura que se burló de una mujer muerta volvió con una insólita carta

En otro bizarro capítulo de una historia de por sí extraña, el sacerdote Juan María Casamayor escribió una carta a la familia de la viceintendenta de Villa Mercedes Verónica Bailone (37), quien murió de cáncer de pulmón hace unos días. Esta semana, el cura había publicado incendiarias opiniones en las redes sociales, donde decía que como la fallecida estaba a favor del aborto "el señor le había concedido esa gracia y le abortó la vida".

Ahora, pues, retornó con una carta. Y a pesar de que la iglesia puntana ya tuvo que pedir disculpas por los primeros dichos de Casamayor, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, ya debe tener la misma en remojo: es posible que otra vez tenga que intervenir para aplacar la indignación de la comunidad.

La carta está tipeada en máquina de escribir, parece tener un tono sutilmente ambiguo y dice:

“Me dirijo a ustedes con el fin de transmitir que lamento la muerte de Verónica Bailone, y haber dicho que el Señor le abortó su vida, conforme a su deseo.

Por el contrario, espero que Verónica Bailone haya alcanzado a arrepentirse sinceramente de haber apoyado el infanticidio prenatal y que haya muerto en Gracia de Dios.

Mi intención es no herir a nadie, pero no me han sabido interpretar, por eso pido mis disculpas si quedó alguien herido.

Rezaré por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

Sin otro particular, me despido de Uds. en Cristo y María Santísima”.