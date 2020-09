Condena leve para el "quemacoches" de Godoy Cruz: los vecinos se quejaron

En la mañana del 31 de julio, Cristian Gabriel Cuello Bello protagonizó un raid salvaje. Ayudado por un bidón de combustible, recorrió diversas calles del Barrio Trapiche de Godoy Cruz y empezó a prender fuego los coches. Entre las 6.30 y las 7.15 incendió en total 13 autos, causando pérdidas de miles de pesos en los vecinos. Este viernes, la Justicia lo condenó a tres años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado. Una pena que, para muchos de los que todavía están pagando el arreglo de los vehículos, sonó a poco.

"Me levanté ese día y vi que mi auto estaba en llamas -contó a MDZ uno de los damnificados-. Más tarde supe que les había pasado lo mismo a varios. En mi caso, perdí $100.000 en arreglos, y nadie me los va a devolver, aunque me ayudó el seguro. Otros que no tenían protección contra incendios deben haber perdido mucho más".

El veredicto de la jueza María Julieta Espínola llegó tras un acuerdo entre la fiscal Patricia Atur y el defensor Marcelo López, que coincidieron en solicitar un proceso de modalidad abreviada. El acusado, por tanto, admitió su culpabilidad.

Debate

Igual, varios afectados por el vandalismo de Cuello Bello expresaron su desacuerdo. "Felicitamos a la Policía y a los Bomberos, porque atraparon al tipo y apagaron los incendios. Nos queda, sin embargo, un dolor por la actuación de la Ley, que le dio esta pena leve más algunas horas de trabajo comunitario y la obligación de comprar una impresora para los bomberos. Nosotros, que nos levantamos a trabajar todos los días, nos sentimos dolidos", declaró uno de ellos.

Para evaluar la condena, es posible que la magistrada haya tenido en consideración que -según los registros- el imputado no tenía antecedentes. De todas maneras, el hecho de que un joven sienta el deseo de salir a hacer tanto daño merece una reflexión.

Ante lo inexplicable del delito, se han ofrecido varias teorías. Se habló, por ejemplo, de una posible respuesta a la condena, a fines de julio, de Daniel Orlando "Rengo" Aguilera, el ex líder de la barra del Tomba, quien recibió una pena de 12 años de cárcel por una causa vinculada al narcotráfico. El auge incendiario de este muchacho habría sido una contestación a eso. Por ahora, es solo una hipótesis.