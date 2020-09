Amnistía cuestiona la “falta de transparencia” de la aplicación Cuidar

Amnistía Internacional volvió a la carga con sus cuestionamientos a la falta de transparencia de la aplicación Cuidar. Hace dos semanas tuvieron una reunión con representantes del gobierno nacional para hacerle el planteo, sin embargo según la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, “las preocupaciones se mantienen”.

El alerta de esta organización se centra sobre todo en dos ejes: el manejo de la recolección de los datos de sensibles sobre la salud y la falta de transparencia con la información que aportan los ciudadanos una vez que son recolectados los datos.

En un informe titulado “Los riesgos de la App Cuidar: algunas preocupaciones de derechos humanos”, Amnesty alertó que “la protección de datos personales y la privacidad son algunas de las preocupaciones de derechos humanos que ponemos de relieve".

En diálogo con Infobae, Belski, dijo que “reconocemos la apertura al diálogo y las sugerencias tomadas. Sin embargo, nuestras principales preocupaciones se mantienen. Por ejemplo, la recolección de los datos de salud, que es información sensible. La ley de Protección de Datos Personales exige una ley que autorice expresamente la recolección y el tratamiento de estos datos, pero, en el caso de Cuidar, esta ley no existe. También podrían ser recolectados estos datos con finalidades estadísticas o científicas siempre y cuando no puedan ser identificados sus titulares, sin embargo, la identificación es un requisito necesario para poder utilizar la aplicación”.

El 10 de septiembre, la representante de Amnesty se reunió en Casa Rosada con funcionarios de la Secretaría de Innovación Pública para entregarles el informe con las objeciones al manejo de la app Cuidar. Los funcionarios recibieron los planteos del organismo con el compromiso de realizar correcciones para garantizar una mayor transparencia al sistema.

Dos semanas después Belski lamentó que las preocupaciones respecto de la cuestionada aplicación oficial continúan.