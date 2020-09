Publican en las redes sociales la venta de terrenos tomados en el Sur argentino

En medio del conflicto por la toma de tierras en Villa Mascardi en Bariloche, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, reveló que “en las redes sociales ya se están ofreciendo en venta algunos de los terrenos ocupados".

Se trata de unas 140 familias en Loma del Medio que se instalaron en la reserva forestal más valiosa de la localidad de Río Negro. El jefe comunal aseguró que la venta de esos terrenos "es una situación que no vamos a permitir bajo ningún aspecto" y dijo que la mayoría de ellos se está ofreciendo a gente de Bariloche.

A su vez, advirtió que salió "muy ofuscado" de la reunión que tuvo con la fiscal federal Sylvia Little, quien lleva adelante la denuncia, por "la falta de respuestas" a sus interrogantes. Pero aclaró que "luego en la reunión celebrada en la Casa del Bicentenario" pudo intercambiar opiniones "con los referentes de cada uno de los sectores ocupados en el Mirador del Azul y Cabeza del Indio, quienes manifestaron su postura".

"Respondimos que no avalamos ninguna toma y que no hay negociación posible si la gente no sale primero de esos lotes, que es una reserva forestal y el daño ambiental y ecológico que se ha hecho es inmenso", dijo Pogliano, según reproduce el Diario Jornada.

Sobre los resultados de esas reuniones, el intendente reveló que están en "un principio de acuerdo, que debe ser aceptado por las familias ocupantes y que consiste en que en un plazo límite de 10 días tienen que desalojar la zona". "En correspondencia, se estableció realizar la confección de un Registro Único de Demanda Habitacional, abierto para todos los vecinos de El Bolsón", agregó.

Y remarcó que ese acuerdo "va de la mano con la cesión a favor del municipio que debe hacer el Inta por las tierras de Loma del Medio, que son aproximadamente unas 370 hectáreas y que serán destinadas a la disponibilidad de nuevos lotes para personas que estén inscriptas en el listado municipal".

Igualmente aclaró que eso "no significa que automáticamente se vean favorecidas estas 150 familias que ocuparon recientemente, sino que se evaluará caso por caso". Fuente: Clarín