Masajes faciales: la última tendencia en SkinCare

Lorena Erlijman, una de las facialistas que está haciendo furor en Instagram pasó por MendozAprende Especiales y nos comentó acerca de los adelantos que hay respecto al proceso de envejecimiento de la piel del rosto y las últimas tendencias en tratamientos, entre ellos los masajes faciales y el Gua Sha.

Afirma que es muy poca la información que tenemos al respecto. Que si bien el cuidado del rostro es uno de los temas que más interesa a los consumidores y sobre todo a las mujeres; el consumidor está muy desinformado respecto a qué es lo que sucede con nuestra piel y a la necesidad de contar con diagnósticos específicos para adquirir los productos que sean los apropiados según el tipo de piel. Podés repasar la entrevista completa que hicimos en el vivo de Instagram de MDZ en esta nota.

Conocer nos empodera como consumidoras a la hora de elegir en qué invertir nuestro dinero, lo que a la larga se traduce no solo en una mejor inversión porque vemos resultados concretos sino que además evitamos mal gastar dinero en cosas que no van a ser efectivas.

Desde su perspectiva, como profesional de la estética, enfatizó en que no trabaja con ningún producto en particular por conveniencias comerciales, sino que de todos aquellos que ella ha probado y ha visto resultados específicos es sobre los que recomienda utilizar. No trabaja con productos comerciales, sino con cosmecéuticos, lineas nacionales e importadas, que si bien dada la calidad del producto suelen ser un poco más costosos que las líneas comerciales que encontramos en supermercados, farmacias o perfumerías, en sus efectos son lógicamente mucho mas efectivos.

En general, en lo que tiene que ver con la rutina y tratamiento específico para tu rostro, lo que te aconseja es contar con asesoramiento de un profesional y si te entusiasma el tema tomar talleres breves dirigidos a consumidores para que conozcas más sobre tu piel.

Aclarado este punto, compartió con nosotros la última tendencia en tratamientos con el que debés completar tu kit de SkinCare, que son los masajes faciales o Gym SkinCare. Te contamos todo lo que necesitás saber y el paso a paso para comenzar a realizarlo en casa.

Ella los llama rituales de autoamor y afirma que generan no solo beneficios estéticos sino también en la salud en general, incrementando bienestar. El solo hecho de dedicarte tiempo a vos, genera endorfinas ya que tu cuerpo siente que lo estás cuidando. Entre sus beneficios además previene el envejeciemiento y se trabaja la musculatura facial, algo a lo que generalmente no le prestamos atención y tiene muchísima incidencia en el aspecto de nuestra piel. “Así como vas al gimnasio o a yoga, tenés que hacer esta rutina con tu piel”, afirmó.

Si bien no es difícil realizarlo si es importante seguir las recomendaciones por ejemplo sobre la presión, que es con fuerza pero sin lastimarse. Un factor fundamental es no tener ciertas patologías, por ejemplo en caso acné o rosácea no es recomendable hacerlo, igualmente en el caso de patologías oncológicas es necesario consultar con el médico previamente. Esto se debe a que el masaje sea manual, con Gua Sha o con cualquier otro elemento genera movimiento de líquidos y de energía; y el hecho de movilizar tanto no es lo ideal cuando hay ciertas patologías.

- ¿Qué sucede con los músculos faciales al correr de los años?

- La cara tiene mas de 40 músculos, que usamos todo el tiempo, pero para su cuidado no hacemos nada, no los tocamos, ni elongamos, por lo tanto se espasman o contraen. La zona de los paranasales es importantísima, ni hablar en el caso de bruxismo. El masaje es como un Yoga para la cara. No bucamos muscular la cara, contraer el músculo, sino que lo que pretendo es que vuelva al tono normal. Pasa que al haber músculos espasmados otros están extra estirados y eso influye en el aspecto de nuestro rostro. Además las contracturas en el rostro, cervicales y cuello, alteran la circulación y el buen fluir de nutrientes que tienen que llegar a nuestra piel.

- Abrís canales energéticos también, como cuando haces yoga

- Si, también hay bloqueos energéticos y tenemos puntos gatillos en el rostro que podemos trabajar a través de manipulaciones manuales o el Gua Sha, que dan muy buenos resultados cuando los combinas. En el proceso de envejecimiento pasan muchas cosas detrás de la piel, por ejemplo perdemos masa ósea, cambia el tejido graso subcutáneo, son varios factores.

No se trata solo de ponerte cualquier crema o la crema indicada de cualquier forma. La piel es una membrana semipermeable, su función es cuidarnos del exterior, que no ingresen impurezas y que no perdamos el líquido interno, por lo tanto para que penetre un producto en la piel hay cosas que debemos tener en cuenta.

- ¿Cómo incorporamos el masaje a nuestra rutina habitual?

. Tu rutina debe comenzar con la limpieza como siempre y te colocás los productos que querés que la piel abosrba, crema hidratante, serum, etc. Luego para realizar el masaje tenés que colocar algo con textura resbaloza para que no estiremos el tejido sino que la mano pueda ir y venir con deslizamientos. Para eso usamos aceites o cremas específicas para masajes, lo importante es que la textura no se absorba, queremos algo que nos permita movilizar. Un vez que aplico este producto comienzo con el masaje manual o la Gua Sha.

- ¿Qué aceites son buenos para esto?

- No debemos usar aceites esenciales sino vegetales, ya que los esenciales de plantas, flores o frutas son alergénos e irritantes. Los vegetales también llamados vehiculares son de almendra, argán, joboba, pepitas de uva, rosa mosqueta, caléndula, marula, prímula. ¿Cuál elegir? Depende de tu piel, en lineas generales el de almendra y el de coco son super comedogénicos, usalos solo si tenés la piel super seca. Para pieles normales es mejor jojoba, prímula, pepitas de uva. El de oliva muy es comedogénica y tiene mucho aroma, también existe el de palta.

La calidad también es importante, lo mejor es que sea puro y orgánico, hay que tener en cuenta que las opciones más económicas en general vienen rebajados. Otro tema importante es que la rosa mosqueta produce fotosensiblidad, entonces si bien es buena para regenerar, hay que usarla a la noche pero no para hacer masajes porque libera una sustancia que puede ser irritante con el calor de los masajes

- Sobre las técnicas de masajes ¿Qué nos recomendás?

- Invito a todos a mi feed que tienen mucho material para reproducir donde enseño técnicas y rutinas de masajes, que pueden ser relajantes, drenantes o estimulantes. Uno tiene que hacerse lo que más necesita y le hace falta, hay que ver todo el material y que elijan lo que les hace mejor a ustedes. Siempre hay que empezar elongando bien el cuello para los costados, arriba y abajo, calentar las manos y hacer rotación de hombros para entrar en calor.

Con el roller que es otro gran aliado, no hace falta el aceite, sino que podés colocarte el serum y usar el roller para ayudarlo a penetrar.

Los masajes pueden hacerse de día o de noche, no hay un horario favorable lo importante es buscar ese momento que te den ganas de hacerlo. Lo podes hacer todos los días, al menos tres veces por semana. También es importante aplicar la forma de mover las manos al colocar las cremas y los jabones de limpieza. Los movimientos deben ser para arriba nunca para abajo.

- ¿En qué consiste la técnica de la Gua Sha?

- De Gua sha hay distintos tipos de corrientes; es una técnica ancestral, milenaria, china de cuidado del rostro y del cuerpo. Se trabaja con los meridianos, con el Chi universal, desbloqueando energía, mejorando la circulación sanguínea, linfática y el tono muscular. Se usan piedras especiales tera hertz, es decir, emiten hertz que una energía que genera un masaje intracelular. La piedra no es natural sino que fue creada por científicos japoneses para proteger a la gente de la radiación ya que la absorbe, la repele y la disuelve; por eso es bueno incluso portar la piedra. Es térmica, se pone muy fría o muy caliente si la ponés en agua fría o caliente, entonces también te da opciones con la termoterapia.

También hay Gua Sha que son de jade o de cuarzo y todas tienen propiedades distintas, entonces su precio varía según el material y robustez de la piedra.

- ¿Qué recomendaciones o tips finales nos darías?

- Para poder elegir, para saber qué hacer y tener un kit facial que se adapte a nuestras necesidades, tenemos que conocer. Las profesionales somos asesoras de beuty, podemos hacer consultas online, también ofrecemos talleres.

Un 80 por ciento del éxito en tu rutina para que te veas la piel más joven y más linda tiene que ver con lo que hacés en tu casa, un 20 por ciento a lo que te hagas afuera. Por eso es importante dedicarle tiempo y tener productos adecuados.

Para limpieza es fundamental a la noche hacer una doble limpieza, con una sola mano de jabón facial no salen todas las impurezas. Lo ideal es hacer una mano de limpieza con un producto a base de aceite y otro a base de agua, hay aguas micelares que son bifásicas. Y a la mañana con una simple está bien.

- ¿Cómo emprendedora cómo te impactó esta experiencia que estamos viviendo?

- Yo tengo que estar agradecida porque para mi fue un boom, lo que me está pasando ahora no lo viví nunca, me está yendo mejor que nunca.

- Si bien fue circunstancial, no le voy a dar todos los créditos a los astros sino también a mi en lo que fue el poder de adaptación, yo no pensé que me tenía que adaptar sino que lo hice. Por eso quiero dejar este mensaje: dentro de lo que vos hagas, adáptate. Si te quedás esperando a que esto pase, no vas a ganar de esta manera. Hay que adaptarse a la era digital, yo me subí a esta ola y me puse a generar con ganas y felicidad. No hay que tenerle miedo a los cambios.