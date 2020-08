La madre de Facundo indicó que todavía no están los resultados

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo, salió a desmentir los rumores de que el cuerpo hallado el pasado 15 de agosto sea el de su hijo. Utilizó su cuenta de Facebook para salir a aclarar la situación.

"Hasta el día miércoles no está el ADN. Me lo confirmó la jueza Marron recién. No sé de donde sacaron esa noticia. Así mismo el servicio de antropología forense me acaba de llamar".

Igualmente fuentes judiciales informaron este lunes que los restos hallados el pasado 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro. Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense agregaron que no tienen información para aportar, que el informe del ADN todavía no está terminado y por eso no se han comunicado con la familia todavía.

El Equipo Argentino de Antropología Forense hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2 de septiembre del corriente año.