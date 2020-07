Una funcionaria de Educación se fue "de joda" y la filmaron bailando en un bar: "Asumo mi error"

La delegada de la Región III de Educación de Santa Fe, Romina Indelman, renunció hoy a ese cargo luego de que se conocieron filmaciones donde se la ve en una celebración del Día del Amigo en un local de la ciudad de Rafaela que fue clausurado por no respetar los protocolos de prevención contra el coronavirus.



La mujer, máxima autoridad del Ministerio de Educación de la provincia en los departamentos Castelanos y Las Colonias, confirmó su renuncia en diálogo con medios locales.



"Asumo el error, sé que soy una funcionaria. Enseguida me di cuenta cómo afecta políticamente a todo el Estado. Me puse en contacto con mis superiores y puse a disposición mi renuncia. Ahora estoy a la espera de una resolución”, expresó Indelman en diálogo con radio LT28 de Rafaela.





La municipalidad de esa ciudad situada 100 kilómetros al oeste de la capital provincial clausuró el lunes por la noche el bar Tres56 debido a que no cumplió con los protocolos pautados para la prevención de contagios de coronavirus, lo que colocó a la reunión en el rango de "fiesta clandestina".



Los videos, en los que se veía a decenas de personas bailando al ritmo de cumbias, incluida Indelman, se viralizaron en las redes sociales y también fueron difundidos en canales de noticias.

La mujer contó que realizó una reserva en ese sitio junto a un grupo de amigas y que habían pedido el primer turno "para estar acorde a las circunstancias" y que luego "se escuchaban distintos tipos de música”, aunque ellas no sabían "qué estaba sucediendo”.

Romina Indelman, Jefa de la Regional III del Ministerio de Educación del @GobSantaFe

De fiesta, sin protocolo alguno en Rafaela, anoche.

¿ cuando vuelven las clases?

Cuando los irresponsables como ella generen las condiciones pic.twitter.com/wyOg1uNAO1 — CONI CHEREPuD83CuDF99 (@ocherep) July 21, 2020

El local gastronómico Tres56 fue clausurado por no cumplir con los protocolos pertinentes y según voceros comunales el decreto municipal Nº 50.584 establece que el funcionamiento de bares y restaurantes tenía que tener una reserva previa y ocupación máxima de hasta el 50% de la capacidad habilitada. En el caso de ese local, no habría respetado el número máximo de personas, con lo cual tenía más mesas ocupadas que las permitidas.