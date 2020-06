El sobreviviente de la "Masacre de Flores" perdió a su abuela en un geriátrico: "Estoy destruído"

Matías Bagnato, el único sobreviviente de la llamada "Masacre de Flores", ocurrida en 1994, aseguró hoy que está "destruido" por el fallecimiento de su abuela, de 91 años, ya que era "su vida entera".



"Sé que esto pasaría, pero estoy destruido", expresó Bagnato luego de que ayer falleciera Norma Calzaretta (91), quien lo crió tras el crimen de sus padres y sus hermanos.



La mujer murió cuatro días después de sufrir una descompensación en el geriátrico en el que residía y su fallecimiento fue informado por el activista por los derechos de las victimas de delitos violentos en su cuenta de Twitter.



"Gracias por ser mi sostén y enseñarme a ser fuerte, a luchar, ¡ya te extraño tanto!". ¡Descansá mi amor! Sé que estás feliz de estar con mami, papi, Fer y Ale, esperame con ellos", escribió Bagnato.

Gracias x ser mi sostén x enseñarme a ser fuerte a luchar ... no puedo ni escribir .. ya te extraño tanto!!! Descansa mi amor!! se q estas feliz de estar con Mami Papi Fer y Ale ...esperame con ellos!

Me da tanta bronca q pasó ahora sin poder despedirte con queria

TE AMO ABU!? pic.twitter.com/dRzZDCXjr3 — Matias Bagnato (@MatiBagnato) June 1, 2020





El jueves de la semana pasada, tras el episodio de salud de su abuela, Bagnato comentó en esa red social que debido al contexto de encierro por la pandemia de coronavirus sufría la situación de no poder estar con ella. "Me destruyó pensar que no podía despedirme de ella, como me pasó con mis viejos y hermanitos", expresó.



Norma fue el único vínculo familiar que le quedó a Matías Bagnato, quien a los 17 años sobrevivió a la "Masacre de Flores", ocurrida el 17 de febrero de 1994 y en la que murieron su padre, José Bagnato (42); su madre Alicia Plaza (40); sus hermanos Fernando (14) y Alejandro (9) y Nicolás Borda (11), un amigo del menor de ellos que esa noche se habí­­a quedado a dormir.



Según contó Bagnato este año, al cumplirse 26 años del hecho, su abuela fue quien lo hizo "reaccionar y seguir adelante" luego del crimen múltiple.