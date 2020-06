The Last of Us 2: comparan la ciudad real de Seattle con la del videojuego del año

The Last of Us Parte II ya está a la venta y jugadores de todo el mundo pueden recorrer las calles del Seattle devastado que Naughty Dog ha reimaginado para esta secuela. Algunas personas han querido ver en esta recreación la oportunidad perfecta para demostrar el mimo por el detalle que ha tenido el estudio californiano con esta nueva obra protagonizada por Ellie.

Es el caso de El Analista de Bits, un canal de YouTube especializado en publicar comparativas entre juegos, bien en sus diferentes versiones o bien, como en este caso, buscando las semejanzas entre la recreación virtual y la ciudad real. En su nuevo vídeo El Analista de Bits visita las calles de Seattle desde dos puntos de vista: desde la recreación de The Last of Us Parte II y desde las imágenes reales de Google Street View.

El resultado es bastante impresionante. En las imágenes comparativas se pone de manifiesto que Naughty Dog ha guardado respeto a la recreación fidedigna de la ciudad en la que se encuadra su obra, dándole siempre el toque postapocalíptico que define a esta aventura: a un lado del vídeo podemos ver la ciudad tal y como la encontraríamos hoy, a otro la vemos absorbida por la naturaleza después de años sin injerencia humana.