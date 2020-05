Para no perdérselos: los videojuegos que salen en junio

Junio de 2020 es un mes atípico, pero también espectacular en cuanto a novedades se refiere. Será el primero sin un E3 que reúna a los grandes protagonistas de la industria del videojuego para presentar sus próximos lanzamientos, lo que sin dua es algo histórico, pero también ha sido el mes escogido por PlayStation para estrenar -tras varios retrasos- el que es uno de los videojuegos más esperados de la generación. The Last of Us: Parte II ya está a punto de aterrizar en las tiendas de todo el mundo, y es por supuesto uno de los lanzamientos destacados de los que te hablamos en este especial en vídeo.

Pero junio también nos va a permitir disfrutar de otros lanzamientos destacados como Valorant, la remasterización de los clásicos Command & Conquer Red Alert y Tiberian Dawn, o el prometedor Disintegration en el que ha trabajado uno de los autores de la saga Halo. Hay más, porque tampoco podemos pasar por alto Desperados 3, el regreso de una saga clásica de PC, que en la línea de la serie Commandos, nos propone disfrutar de emocionantes duelos en el salvaje Oeste desde la perspectiva de un juego de estrategia e infiltración.

Sin el E3, como decíamos, este será un mes de junio atípico, pero no significa que no vayamos a tener importantes novedades para la industria del videojuego. Como te contamos en el vídeo, a principios de mes tendremos el EA Play 2020 donde Electronic Arts presentará sus futuros lanzamientos, de igual modo que CD Projekt hará lo propio con un evento digital dedicado a Cyberpunk 2077.

Como novedad de última hora, Sony ha puesto fecha y hora al evento de presentación de PS5, donde veremos en acción sus primeros videojuegos. Dicho esto, a continuación te dejamos con la lista de lanzamientos más destacados de junio de 2020:

Little Nightmares (Stadia) - 1 de junio

Valorant (PC) - 2 de junio

Pro Cycling Manager 2020 (PC) - 4 de junio

Tour de France 2020 (PC, PS4, XOne) - 4 de junio

51 Worldwide Games (Switch) - 5 de junio

Command & Conquer Remastered Collection (PC) - 5 de junio

Los Sims 4 Vida Ecológica (PC, PS4, XOne) - 5 de junio

The Outer Worlds (Switch) - 5 de junio

1971 Project Helios (PC, PS4, XOne, Switch) - 9 de junio

The Elder Scrolls Online: Greymoor (PS4, XOne) - 9 de junio

Hunting Simulator 2 (PC, Switch, PS4, XOne) - 15 de junio

Desperados 3 (PC, PS4, XOne) - 16 de junio

Disintegration (PC, PS4, XOne) - 16 de junio

Summer in Mara (PC, Switch) - 16 de junio

Burnout Paradise: Remastered (Switch) - 19 de junio

The Last of Us: Parte II (PS4) - 19 de junio

Assetto Corsa Competizione (PS4, XOne) - 23 de junio

Anno: History Collection (PC) - 25 de junio

Fairy Tail (PC, PS4, Switch) - 25 de junio

Ninjala (Switch)