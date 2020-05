Una provincia se quedó sin deportes ni encuentros familiares por un caso sin nexo

El gobierno de Chubut decidió retrotraer el permiso de reanudación de algunas actividades en la provincia tras detectarse el quinto caso positivo de coronavirus en un taxista de la ciudad de Trelew.



La medida alcanza a Trelew, Rawson, Puerto Madryn, 28 de Julio, Gaiman y Puerto Pirámides, todas ubicadas sobre el extremo noreste de la provincia en la zona conocida como "valle inferior del río Chubut", precisó ayer el gobernador Mariano Arcioni



La "vuelta atrás", como lo definió el gobernador, abarca la suspensión de "actividades de esparcimiento, deportivas, centros comerciales, ferias, hoteles y reuniones familiares".



"Esta medida es hasta el 2 de junio inclusive. Preferimos hasta esa fecha mientras trabajan los equipos de investigación epidemiológica para no perjudicar más a los sectores económicos porque sabemos que se trata de una medida dolorosa pero necesaria y, tal como lo anuncié en su momento, no me temblará el pulso" para tomarla, expuso el mandatario provincial.



Añadió que "el último caso positivo se determinó en un taxista de Trelew, sin nexo epidemiológico, por lo cual se trabaja en determinar los contactos que tuvo para su posterior aislamiento".





La directora de Patologías Prevalentes y Epidemiología de Chubut, Teresa Strella, confirmó en diálogo que "se identificaron 13 nexos estrechos con los que el paciente tuvo contacto, quienes serán aislados por 14 días en sus domicilios, con monitoreo diario, y se realizarán los análisis que correspondan a cada uno".



La parada de taxis donde trabajaba el último paciente fue cerrada por razones preventivas, agregó la funcionaria, y si bien sostuvo que "no podemos asegurar la transmisión comunitaria, se trabaja en el registro que lleva la agencia de taxis, para tratar de identificar el nexo y diagnosticarlo".



Con este nuevo caso suman cinco los afectados por coronavirus en Chubut, tres de los cuales se declararon en Trelew y los otros dos en Comodoro Rivadavia, es decir dos de las ciudades más pobladas de la provincia. De los cinco casos, tres se recuperaron y fueron dados de alta.



El último paciente "fue internado en terapia intensiva conectado a asistencia respiratoria mecánica", explicó el director del hospital zonal de Trelew, Sebastián Restuccia, quien agregó que se trata de un hombre “con obesidad”. Antes del quinto contagio, Chubut cumplía ayer 24 días sin casos detectados del virus Covid 19.