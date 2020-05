"Los que hablan de 'dictadura de infectólogos' son unos miserables"

A fines de 2019, en un pequeño apartado de los portales y diarios, casi como una curiosidad, un extraño virus proveniente de un murciélago atacaba a la población china. Así de mucho se sabía en un principio sobre el Covid-19 que poco tiempo después ya estaba en decenas de países obteniendo el título de Pandemia. El día 11 de Marzo la Organización Mundial de la Salud advertía en una conferencia de prensa:

“A lo largo de las dos últimas semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha triplicado. En estos momentos hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de países afectados aumenten aún más.

Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción.

Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia.”

La OMS declara Pandemia al Coronavirus.

En una carrera contra el tiempo, cada país fue tomando las determinaciones que consideró a la altura de una posible catástrofe mundial o una “gripecita”. El infectólogo Omar Sued en diálogo con After Office hace un balance de lo que aprendió junto al comité de expertos durante más de dos meses de ASPO, “aprendimos todo lo que hay de coronavirus porque esta enfermedad no había estado en los seres humanos antes. Los únicos que sabían algo eran los veterinarios”.

Si bien no se trató del primer virus en atacar el país, se trataba de uno nuevo con una tasa de contagio altísima. Por eso, cuenta el Doctor Sued, “hubo que refrescar las cuestiones epidemiológicas y hoy en la Argentina no hay nadie que no sepa qué es el índice de reproducción, el tiempo de duplicación, la tasa de ataque, la forma de transmisión, el significado de un período de incubación, …”

Incluso aunque aún no se ha encontrado exitosamente la vacuna, ya se sabe que no será un virus atenuado como las que estamos acostumbrados si no, que será “la primera vacuna basada en RNA, el pedacito de genoma que se codifica para este virus”. Asimismo, el infectólogo señala que con el comité aprendieron mucho de lo que es “el manejo social de la infección. Brasil con excelentes médicos y epidemiólogos, lo mismo que en Chile y sin embargo, medidas políticas tienen un impacto muy grande en la transmisión del virus y esto es lo que estamos viendo también en Argentina”.

En contrapartida, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología pone sobre la mesa lo mucho que aún resta por aprender sobre esta enfermedad. “Aún falta información sobre los medicamentos que podrían utilizarse para combatirla como también de profilaxis para ver cómo pueden evitar que los médicos se infecten”. A esto, le suma que aún no saben “cuánto tiempo dura la inmunidad”, ni tampoco “si pueden inyectar anticuerpos de manera efectiva”.

En nuestro país la situación epidemiológica está fuertemente concentrada en la zona del Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA). Omar Sued destaca que “Mendoza tiene posiblemente más clara la situación ya que han tenido un mayor y mejor control de la epidemia y el hecho de que la cuarentena haya sido tan exitosa”.

Una de las impresiones más compartidas, es que la emergencia sanitaria que estamos viviendo no parece tener final. El Dr. Sued señala que aún “en Nueva York donde hubo tantas muertes, no se ha contagiado ni siquiera el 20% de la población, en Italia el 13% y en España el 5%. Por lo que hay mucho terreno fértil todavía para este virus hasta que no haya vacuna”.

Aunque suene terrible decirlo, el infectólogo advierte que si no es este virus, será otro, por lo que aconseja que se aproveche esta situación para reflexionar sobre algunas prácticas de cómo nos vinculamos con la naturaleza, ya que “no podemos crear vacunas para todos los patógenos animales, por las dudas nos afecten a nosotros”.

Por otra parte, la extensión de la cuarentena ha favorecido algunos discursos con mayor ansiedad económica o hambre político que señaló que estaríamos viviendo una especie de “Dictadura de infectólogos”. Cuando el doctor Omar Sued se refirió a estas declaraciones fue contundente “ojalá me tocara gobernar, porque le subiría el sueldo a todos los médicos ya que el 25% de ellos no trabaja en relación de dependencia y ni siquiera puede cobrar el IFE.” Calificando el comentario de miserable, el infectólogo invitó a realizar sugerencias “si alguien tiene evidencia de una intervención mejor para salir de esta pandemia sin cuarentena en la que no muera gente, soy el primero en analizarlo y tratar de llevar una propuesta.

