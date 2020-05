"La App CuidAR es como una pulsera electrónica para la gente"

El consultor informático Javier Smaldone explicó los riesgos de la instalación de aplicaciones como la App CuidAR anunciada por el Presidente, Alberto Fernández, en su última conferencia de prensa.

En diálogo con "No Tan Millennials", en MDZ Radio, el experto respondió las dudas que se hacen miles de argentinos acerca de la privacidad y el hecho de tener que, obligatoriamente, colocar datos personales en aplicaciones del Gobierno.

"Me resisto a que un presidente diga a los ciudadanos que se tienen que instalar una aplicación, no pasó nunca, solo en la India y yo no quiero que ningún presidente, en esta pandemia o en la siguiente, nos diga que tenemos que instalar una aplicación. El problema es que no sabemos qué hace esa aplicación", comenzó diciendo Smaldone.

El problema principal, destaca el consultor informático, es que "nunca se ha publicado el código fuente, que es lo que le permite a la gente que sabe ver que hace y que no hace esa App". Por ende, aclaró: "Es secreta, no sabemos para que la usan, pero sí sabemos que al instalarla nos pide múltiples permisos".

Dice Cafiero que la app #CuidAR (la #PulseraElectrónica que según Fernández será obligatoria para ir a trabajar) "todos los datos personales que se vuelcan, quedan anonimizados". Está todo ligado al DNI. ¿Por qué miente tan feo? pic.twitter.com/AsTHlzJib4 — Sospechoso Javier Smaldone (@mis2centavos) May 10, 2020

La resolución administrativa (no es un decreto) que regula la App es muy amplia y laxa respecto a quienes van a tener acceso a la información que se genere. "¿Hasta cuando será? ¿Luego de la pandemia se dejará de usar? es todo poco claro", dijo Smaldone.

Vale la pena aclarar que Smaldone no es un consultor informático cualquiera. Fue detenido en la ciudad de Córdoba como supuesto autor del hackeo de los sistemas de la Policía Federal y la publicación en las redes sociales de documentos con información de investigaciones criminales.

También se le atribuye haber hackeado varias cuentas oficiales como por ejemplo: Twitter de la Prefectura Naval Argentina (PNA) e informado acerca de un falso ataque británico a buques argentinos, haber revelado la contraseña de Sabrina Frederic (ministra de Seguridad) y muchas cosas más. Lo cierto es que es palabra más que calificada para hablar de todo lo relacionado con seguridad en la web.

Respecto al cruce de información

"Una cuestión es la información que yo le doy a la Anses y otra la que maneja el Presidente. Es muy peligroso el cruce de información. El principio es que la información que yo le doy al Estado no debe ser usada para otra cosa. La información que le doy a la AFIP no debería usarse para ver si soy un peligro de contagio de Covid-19. El problema es que con tanto miedo en la población en este momento, podemos abrir y permitir ese tipo de cosas. Tiene que haber una proporcionalidad en cuanto al riesgo y el beneficio, y sobre todo en cuánto cedemos en nuestros derechos. Este no es ni el último Presidente ni la última pandemia, esto no pasa si me gusta o no este gobierno. Los presidentes pasarán pero el peligro es que la App queda" destacó.

Escuchá la nota completa