Una infectóloga explicó por qué aconsejaron a Alberto Fernández habilitar las caminatas

Una de las infectólogas que forma parte del comité de científicos que asesora al presidente Alberto Fernández admitió que le recomendaron al Presidente las caminatas de una hora para "administrar los contagios" de coronavirus. Carlota Russ, explicó que las salidas limitadas permitirán un "contagio paulatino" de la Covid-19, lo que permitiría alcanzar el pico sin saturar el sistema de salud.

La especialista hizo esas declaraciones a El Destape Radio, donde de todas formas explicó que lo ideal sería no salir para no contagiarse pero, en caso de hacerlo, todos deben protegerse a sí mismo y a los demás. “Todas las epidemias y las pandemias, en todas las épocas, en algún momento terminaron. El tema es lo que pasa en el medio”, agregó.

Esa reflexión se extendió con otra, en la que la infectóloga reconoció que "no podemos seguir eternamente guardados y que, en algún momento, hay que salir". Acerca de cuál es el momento ideal, dijo que es lo que están "viendo progresivamente".

"Seguramente el 10 de mayo podamos abrir un poco más y que eso signifique un poco más de gente circulando. Seguramente, de esa manera, uno intenta que los casos no se den tan rápidamente. Se intenta administrar los contagios”, añadió Russ.

Por otra parte, aclaró: “No está claro si la gente puede volver a contagiarse. Sea porque el virus queda latente o si hay capacidad de un nuevo contagio”. En ese sentido, dijo que “este virus, en buena medida, es un misterio para nosotros” y concluyó: “Nosotros pensamos que no hay tantos asintomáticos entre la gente habitual que circula. Eso puede modificarse o no. Lo sabremos con el tiempo”.