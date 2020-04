La durísima denuncia de un médico del Pami: "Nos mandan a morir"

Un experimentado médico rosarino decidió filmarse para contar sobre las condiciones de trabajo en las que se desempeña, según él, gran parte del personal de la salud y los riesgos ante el Covid-19. "No se entregan materiales. Yo tengo una familia que me espera, gente que me quiere", explicó.