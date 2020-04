La novia le clavó un cuchillo y volvió con ella: "Acá estoy con mi tóxica"

Un hombre fue apuñalado por su novia en plena discusión, pero no quiso denunciarla en la policía y además volvió con ella a las pocas horas y, como si fuera poco, además se jactó de eso en sus redes sociales, donde subió un posteo con una particular frase.

La historia arrancó el sábado pasado en San Juan cuando la pareja estuvo tomando alcohol y mantuvo una discusión porque el hombre quería violar la cuarentena para ir a jugar al fútbol con sus amigos.

"Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar", contó a Diario de Cuyo Gastón Cuevas, el albañil de 28 años que fue apuñalado por su pareja, quien reconoció que la discusión pasó a mayores por el consumo de alcohol.

La herida en el hombro izquierdo de Cuevas

"Mientras discutíamos me enterró un tramontina. Me quedó clavado, yo me lo saqué. El chorro de sangre que largaba era impresionante", aseguró Cuevas, quien se desmayó tras ser apuñalado y despertó en el hospital.

Lo cierto es que dos días después, ya recuperado de su herida y sin haber presentado ninguna denuncia por la agresión, volvió con su pareja y subió una foto junto a ella en su perfil de la red social Facebook. "Con mi tóxica, métanse en sus vidas", fue la llamativa frase que usó el albañil para hacer púbica su reconciliación.