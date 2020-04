¡¿Creen en cualquier cosa?!: estos son los signos más supersticiosos del zodíaco

No todos se toman la vida tan en serio, y hay personas que disfrutan de ponerle un poco de magia a su existencia con algunas supersticiones que pueden llegar a parecer algo exageradas desde afuera.

Por motivos que sólo ellos comprenden, se dejan influenciar por los hechos más dispares, y piensan que muchas cosas pueden tener efectos negativos en su destino, aunque sea algo tan simple como pasar la sal sin dejarla antes en la mesa. MIrá cuáles son los signos más supersticiosos del zodíaco.

Tauro

Los nacidos bajo este signo se preocupan mucho por su suerte. Siempre están buscando signos que le indiquen cómo irá su vida en el futuro, y son capaces de cambiar todos sus planes si descubren algo que les trae un mal presentimiento.

Cáncer

Creen que sus pensamientos pueden atraer las malas energías, por lo que son las personas que no quieren ni ver en su cabeza que pase algo malo. Los cáncer tampoco hablan de cualquier cosa mala que pueda llegar a ocurrir, por miedo de que se haga realidad.

Leo

Les gusta conocerlo todo, por lo que intentan torcer el destino a su favor utilizando toda clase de amuletos y cábalas para alejar la mala suerte. Nunca se notarán tanto sus supersticiones como cuando está buscando un objetivo que no es seguro, especialmente en el trabajo.

Escorpio

Son prácticamente los más supersticiosos del zodíaco, y no en el buen sentido. Pertenecen al signo que más cerca está de lo oculto y lo oscuro, y muchas veces intentarán utilizar estas fuerzas para su ventaja. De todas maneras, si no se dejan llevar por ese lado secreto no tendrán problemas por sus supersticiones.