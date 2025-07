Horóscopo: los signos zodiacales que nunca aprenden de sus errores en el amor

En el horóscopo hay signos zodiacales que suelen tropezar con la misma piedra, especialmente en cuestiones sentimentales. No porque lo deseen, sino porque les cuesta soltar patrones, ideales o personas que en el fondo saben que no les hacen bien. Les gana el recuerdo, la esperanza o el miedo a quedarse solos. Pero en ese intento de que todo funcione, muchas veces se pierden a sí mismos.

Horóscopo y vínculos: cómo cortar con lo que se repite

En astrología, reconocer los patrones es el primer paso para cambiarlos. Estos signos zodiacales no están condenados a vivir amores difíciles, pero sí necesitan aprender a poner límites, a escuchar su intuición y a no romantizar lo que no les hace bien. El horóscopo no marca destinos cerrados, sino caminos posibles. Y en este caso, el camino implica dejar de repetir, para empezar a elegir mejor.