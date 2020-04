Médica que atiende casos de COVID-19: "La cuarentena nos dejó tiempo para actuar"

La infectóloga mendocina fue entrevistada en S.O.S live un segmento del ciclo “MendozAprende”. Este cronograma de charlas organizado por MDZ Online y Capacita Mendoza busca abordar inquietudes y problemáticas actuales, se puede ver en vivo a través del instagram de MDZ Online.

Le consultamos a una médica que está en la primera línea todas las dudas sobre el COVID-19. En este video podés ver y escuchar la nota completa a Celeste Guerrero en S.O.S live.

Algunas de las respuestas más destacadas de la infectóloga.

¿Cómo se preparó el Hospital Español?

"Cuando aparecieron algunos casos en Italia o en España la junta directiva del hospital en consenso con el doctor Vázquez, qué es el director del Hospital Español, conformaron lo que se llama el comité de crisis. En el cual estamos los infectólogos, clínicos, los intensivistas, enfermeros, farmacia, esterilización, somos un grupo muy grande".

¿Qué debe hacer si una persona presenta síntomas?

"Llamar al 0 800 800 COVID y ellos lo van a guiar, según sea un paciente adulto, si es un paciente pediátrico, o es un paciente que tiene obra social o que no tiene obra social será dónde le corresponde realizar la consulta".

"Cuando el paciente reúne los criterios, que se denominan, de caso sospechoso lo va a buscar la ambulancia, se le coloca barbijo quirúrgico y el paciente ingresa al consultorio respiratorio del hospital".

¿Cómo se aborda el paciente que presenta un caso sospechoso?

"El paciente ingresa al hospital por una zona que se llama triaje, un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Hay una enfermera que le pregunta a esa persona que va a ingresar al hospital por qué ingresa, de acuerdo a la respuesta se lo deriva al paciente a un consultorio respiratorio de adultos y por otro lado pacientes pediátricos. Los profesionales los atenderán con el adecuado equipo de protección personal".

"Este espacio está separado del resto, en el caso de los adultos se encuentra afuera del hospital y en el caso de los niños ahora está dentro de la guardia pero se está reformando una zona".

¿Cómo es el aislamiento de los pacientes con casos sospechosos o positivos?

"Están cada uno en habitaciones diferentes y en los pabellones que se establecieron para adultos. Si el paciente es un adulto que está clínicamente estable y está lúcido está solo, pero si es un paciente con alguna discapacidad ese paciente está acompañado".

"En el caso de los niños siempre lo va a acompañar a un familiar. Generalmente es la madre que los acompaña, los dos no salen nunca de la habitación. La nena de 3 años que estuvo internada en el hospital, la madre no salió nunca desde el 17 marzo hasta el 5 de abril, se quedó siempre con ella".

¿Cuándo se realiza el test?

"Los casos sospechosos se internan en pabellones de aislamiento, generalmente los pacientes están solos, y después se toma una muestra que se denomina hisopado. Dicha muestra se deriva al laboratorio de Salud Pública que está en el Hospital Lencinas y ahí se realiza una técnica molecular para determinarse si es positivo o negativo".

"Respecto a los resultados: antes cuando se enviaban las muestras al Malbrán tardaban 5 días pero actualmente, como las procesa el laboratorio de Salud Pública tarda aproximadamente unas 24 o 48 horas".

¿Cuál es el tratamiento que se le da al paciente con COVID-19?

"Eso depende del grado de enfermedad que el paciente tenga. Generalmente en las enfermedades leves no se indica nada, salvo que el paciente por ejemplo tenga fiebre que en ese caso se le da un antitérmico. Por otro lado, para procesos moderados o graves sí existen fármacos, no tienen probada eficacia. Son aquellos que se utilizan para otras infecciones".

"Respecto al uso de hidroxicloroquina (antiparasitario) existen artículos que han estado a favor y otros en contra, al igual que la azitromicina (antibiótico macrólido). Hay que tener mucho cuidado con la hidroxicloroquina porque en pacientes que tienen una patología cardíaca puede producir, lo que se llama, el alargamiento de la onda QT. Otras drogas que se utilizan son las deel tratamiento del VIH como es el lopinavir o ritonavir".

¿Cuándo se le da de alta al paciente?

"Se han establecido parámetros, para que nosotros le podamos dar de alta tiene que tener los dos controles de hisopado negativo. El paciente después de 3 días sin fiebre y con dos hisopado separados por 24 horas negativo para nosotros es posible darle el alta".

¿Estamos preparados en Mendoza para afrontar esta pandemia?

"Yo creo que estamos preparados mientras se esté cumpliendo esta cuarentena. Por ahora acá el sistema puede responder. Yo creo que la medida más eficaz es la que se está tomando acá y es la que nos dejó tiempo a nosotros para actuar".

¿Cómo debería ser la post cuarentena?

"Nosotros estamos en otoño, todavía no viene el invierno qué es la época en la cual existe más riesgo infecciones respiratorias (no solamente por coronavirus sino también por otros virus respiratorios como el virus de la gripe), por eso es muy importante la vacunación antigripal. Esta no protege contra coronavirus pero sí protege contra virus influenza. Debemos mantener el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social".

¿Después de todo esto podremos valorar más a la ciencia y a los médicos?

"Ojalá que sí porque uno pasa muchos años estudiando y la verdad que nunca termina el estudio porque siempre hay algo nuevo. Un día tenés una información, al otro día esa información cambió por completo y al otro día vuelve a cambiar".

"Tiene que haber un reconocimiento para todo el personal de salud, los médicos, la enfermería y para laboratorio. Todos estamos ahí para enfrentar esta situación. Es un desafío constante".